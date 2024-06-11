Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

Азербайджан — Казахстан: «ястребы» проиграли три последних матча

Прогноз на товарищеский матч Азербайджан — Казахстан 11 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки сборной Казахстана.
Фото Официальный сайт сборной Казахстана

11 июня в венгерском городе Сомбатхей пройдет товарищеский матч между сборными Азербайджана и Казахстана. Игра на стадионе «Халадаш» начнется в 17.00 по московскому времени. Легальной трансляции встречи в России не будет.

Товарищеские матчи.
11 июн, 17:00. ()
Азербайджан
Казахстан

Букмекеры отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на успех «милли» можно с коэффициентом 2.34, вероятность этого исхода — примерно 41%. Выигрыш казахстанцев предложен с котировкой 3.30 (29%), ничья идет за практически те же 3.25 (30%).

Вероятность непоражения гостей оценена в 1.64.

Три наиболее возможных, по данным экспертов, результата встречи намекают на превосходство сборной Азербайджана:

• 1:1 — за 5.20;

• 1:0 — за 6.00;

• 0:0 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.61.

Рынок «обе забьют» идет за 1.91, обратный вариант — за 1.89.

Станислав Черчесов. Черчесов принял сборную Казахстана, но июньские товарняки смотрит со стороны. Осталась одна игра — с Азербайджаном

Прогноз и ставка на матч Азербайджан — Казахстан

Казахстан проведет последний матч перед тем, как Станислав Черчесов начнет работу с командой. «Ястребы» подошли к предстоящей встрече на серии из трех поражений: уступили Греции в стыковых матчах квалификации Евро-2024 (0:5) и в двух товарищеских играх — Люксембургу и Армении (по 1:2). Всего в 15 последних поединках у казахстанцев набралось восемь поражений. При этом команда отличилась в 13 из этих встреч. Азербайджан тоже не всегда впечатлял результатами (те же семь побед в 15 предыдущих матчах), но часто удачно действовал у чужих ворот — забил в 10 из 15 прошлых поединков.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.91.

0
Читайте также
Минобороны сообщило о крушении Су-34 ВКС РФ в горах Северной Осетии
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Расчет БПЛА выявил и уничтожил укрывшихся под сгоревшим Leopard боевиков ВСУ
Spiegel узнал о разочаровании Зеленского отказом КНР посетить саммит в Швейцарии
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нидерланды — Исландия: прогноз на товарищеский матч 10 июня 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости