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Нидерланды — Исландия: прогноз на товарищеский матч 10 июня 2024 года

Прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Исландия 10 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Вирджил ван Дейк (сборная Нидерландов).
Фото Getty Images

10 июня сборная Нидерландов проведет последний товарищеский матч перед Евро-2024 — примет Исландию на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Игра стартует в 21.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет встречу в прямом эфире.

Товарищеские матчи.
10 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Нидерланды
Исландия

Аналитики не сомневаются в победе оранжевых: поставить на Нидерланды можно с коэффициентом 1.20, это около 81% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 15.00 (6%), ничья — за 7.60 (13%).

В последний раз соперники встречались в квалификации Евро-2016 — оба раза выиграли «викинги» (2:0 и 1:0). Верите, что Исландия снова не уступит? Опция Х2 идет за 4.60.

Тотал больше трех мячей предложили за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15.

Специалисты считают, что команды вряд ли огорчат друг друга: вариант «обе забьют» оценен за 2.15, обратный рынок — за 1.72.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на триумф коллектива Роналда Кумана с сухим счетом:

2:0 — за 6.50;

3:0 — за 7.00;

1:0 — за 9.50.

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Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Исландия

Четыре дня назад оранжевые разгромили Канаду (4:0) на стадионе «Фейеноорд». Последний товарняк перед Евро-2024 вряд ли получится таким же легким и результативным. Перед визитом в Роттердам «викинги» обидели Англию на «Уэмбли» (1:0). Да и поединки группового этапа стартуют для коллектива Роналда Кумана совсем скоро — 16 июня. Излишне рисковать, чтобы получить ненужную травму и пропустить турнир, никто не станет. Поэтому матч пройдет в эконом-режиме.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 2.15.

Футбол
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Сборная Исландии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

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Зенит

 21
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Краснодар

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Константин Тюкавин

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Максим Глушенков

Локомотив

 16
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Динамо

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Зенит

 8
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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 25 1 4
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