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Германия — Шотландия: матч открытия окажется тяжелым для бундестим

Прогноз на матч чемпионата Европы Германия — Шотландия 14 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Томас Мюллер (сборная Германии).
Фото Global Look Press

14 июня Германия и Шотландия сыграют матч открытия Евро-2024. Поединок группы А пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.30 мск. Другие соперники по квартету — Венгрия и Швейцария.

Чемпионат Европы. Группа A
14 июн, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
Шотландия

Аналитики склоняются к победе хозяев турнира. На успех бундесманшафт можно поставить с коэффициентом 1.31, вероятность такого исхода — примерно 75%. Ничья доступна за 5.84 (17%), триумф сине-белых — за 11.0 (8%).

На то, что андердог наберет очки (Х2), предложено сыграть за 3.80.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.22. Обмен голами идет за 2.22, обратный рынок — за 1.68.

Эксперты считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу немцев. На этот результат дали котировку 5.95.

Доминик Собослаи (сборная Венгрии). Матч Венгрии и Швейцарии будет веселее, чем кажется. Собослаи и Амдуни заставят фанатов вздрогнуть

Прогноз и ставка на матч Германия — Шотландия

Бундесманшафт провела под руководством Юлиана Нагельсманна восемь поединков — в пяти из них отличились оба соперника. В шести случаях сборная не уступила.

Шотландцы не проиграли в 11 из 12 прошлых официальных матчей, в восьми из которых победили. При этом в семи из восьми встреч они оформили минимум два мяча. А «верх» по голам был пробит в девяти из 13 прошлых официальных выступлений «Тартановой армии». Немцы не могут потерпеть поражение в матче открытия домашнего Евро, но Шотландия достаточно бойкая, чтобы напрячь нестабильную команду Нагельсманна.

Рекомендуемая ставка: 1Х и обе забьют за 1.77.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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