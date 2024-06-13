Германия — Шотландия: матч открытия окажется тяжелым для бундестим
14 июня Германия и Шотландия сыграют матч открытия Евро-2024. Поединок группы А пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.30 мск. Другие соперники по квартету — Венгрия и Швейцария.
Аналитики склоняются к победе хозяев турнира. На успех бундесманшафт можно поставить с коэффициентом 1.31, вероятность такого исхода — примерно 75%. Ничья доступна за 5.84 (17%), триумф сине-белых — за 11.0 (8%).
На то, что андердог наберет очки (Х2), предложено сыграть за 3.80.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.22. Обмен голами идет за 2.22, обратный рынок — за 1.68.
Эксперты считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу немцев. На этот результат дали котировку 5.95.
Прогноз и ставка на матч Германия — Шотландия
Бундесманшафт провела под руководством Юлиана Нагельсманна восемь поединков — в пяти из них отличились оба соперника. В шести случаях сборная не уступила.
Шотландцы не проиграли в 11 из 12 прошлых официальных матчей, в восьми из которых победили. При этом в семи из восьми встреч они оформили минимум два мяча. А «верх» по голам был пробит в девяти из 13 прошлых официальных выступлений «Тартановой армии». Немцы не могут потерпеть поражение в матче открытия домашнего Евро, но Шотландия достаточно бойкая, чтобы напрячь нестабильную команду Нагельсманна.
Рекомендуемая ставка: 1Х и обе забьют за 1.77.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4