14 июня Германия и Шотландия сыграют матч открытия Евро-2024. Поединок группы А пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.30 мск. Другие соперники по квартету — Венгрия и Швейцария.

Аналитики склоняются к победе хозяев турнира. На успех бундесманшафт можно поставить с коэффициентом 1.31, вероятность такого исхода — примерно 75%. Ничья доступна за 5.84 (17%), триумф сине-белых — за 11.0 (8%).

На то, что андердог наберет очки (Х2), предложено сыграть за 3.80.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.22. Обмен голами идет за 2.22, обратный рынок — за 1.68.

Эксперты считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу немцев. На этот результат дали котировку 5.95.

Прогноз и ставка на матч Германия — Шотландия

Бундесманшафт провела под руководством Юлиана Нагельсманна восемь поединков — в пяти из них отличились оба соперника. В шести случаях сборная не уступила.

Шотландцы не проиграли в 11 из 12 прошлых официальных матчей, в восьми из которых победили. При этом в семи из восьми встреч они оформили минимум два мяча. А «верх» по голам был пробит в девяти из 13 прошлых официальных выступлений «Тартановой армии». Немцы не могут потерпеть поражение в матче открытия домашнего Евро, но Шотландия достаточно бойкая, чтобы напрячь нестабильную команду Нагельсманна.

Рекомендуемая ставка: 1Х и обе забьют за 1.77.