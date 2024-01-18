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«Динамо» — «Нефтехимик»: прогноз на матч КХЛ 18 января 2024 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Нефтехимик» 18 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram

18 января московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ примет «Нефтехимик». Игра пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-сервис «Кинопоиск», эфир стартует в 19.15 мск.

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Букмекеры считают хозяев однозначными фаворитами: победа бело-голубых в основное время доступна с котировкой 1.55, вероятность — около 63%. Триумф коллектива из Нижнекамска предложен за 5.40 (17%) — это наименее вероятный исход встречи. Коэффициент на ничью — 4.80 (19%).

Успех москвичей с учетом овертайма и серии буллитов дали за 1.30, этот рынок на гостей идет за солидные 3.50.

Для увеличения выигрыша вы можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставки с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.67, Ф2(+1) — за 2.13;

• Ф1(-2) — за 2.40, Ф2(+2) — за 1.55.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.57, ТМ 4.5 — за 2.35.

Комбинированный вариант с победой «Динамо» и ТБ 4.5 предложен за 2.10.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Нефтехимик»

Нижнекамцы — не самый простой соперник для москвичей: в семи из предыдущих 10 очных поединков они забросили минимум по две шайбы, в том числе и в этом сезоне. Команды встречались в декабре, и «Динамо» победило лишь в овертайме (3:2). Подопечные Олега Леонтьева находятся в неплохой форме: добыли шесть побед в предшествующих 10 играх регулярки и лишь в одном матче за этот промежуток отличились менее двух раз.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.68.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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