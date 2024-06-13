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Германия — Шотландия: Нагучев дал очень необычный прогноз на матч-открытие Евро

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Илкай Гюндоган.
Фото Getty Images

14 июня в Мюнхене состоится матч-открытие Евро-2024, в котором встретятся сборные Германии и Шотландии. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Чемпионат Европы. Группа A
14 июн, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
Шотландия

В какой форме Германия

В новом году Германия выдала приличный отрезок, в котором одержала три победы и еще раз сыграла вничью. Так, успех удалось отпраздновать в поединках с Францией (2:0), Нидерландами (2:1) и Грецией (2:1), а ничьей завершилось противостояние с Украиной (0:0). Примечательно, что в этих встречах коллектив Юлиана Нагельсманна не позволил соперникам забить больше одного мяча.

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Теперь «бундестим» ждет домашний Евро, который начнется для сборной матчем против Шотландии. Затем немцам предстоит сыграть с Венгрией, а в заключительном туре группового этапа — со Швейцарией.

В матче-открытии по причине болезни, возможно, не примет участия полузащитник мюнхенской «Баварии» Александр Павлович.

Харри Кейн (сборная Англии). Англия привезла в Германию одну из самых ярких атак турнира. Первый тест — Сербия, которая вышла на Евро впервые в XXI веке

В какой форме Шотландия

Шотландия уверенно преодолела отборочный этап. На старте квалификации «тартановая армия» одержала пять побед подряд. Однако затем сборная сбавила обороты и не выигрывала три матча подряд: 0:2 с Испанией, 2:2 с Грузией и 3:3 с Норвегией. Впрочем, это не помешало шотландцам обеспечить себе второе место в турнирной таблице, опередив ближайшего преследователя на шесть очков.

В новом году Шотландия провела четыре товарищеские встречи. В мартовских поединках сборная потерпела два сухих поражения: 0:4 от Нидерландов и 0:1 от Северной Ирландии. В июне коллектив Стива Кларка обыграл Гибралтар (2:0) и сыграл вничью с Финляндией (2:2).

У шотландцев перед началом турнира в лазарете находится полузащитник «Саутгемптона» Стюарт Армстронг.

Роберт Левандовски (сборная Польши). Польша временно лишилась Левандовского еще до старта Евро. Но у Нидерландов список потерь куда внушительнее

Германия — Шотландия: статистика личных встреч

В последний раз коллективы встречались друг с другом в квалификации к Евро-2016. Тогда Германия обыграла Шотландию в обоих матчах: 2:1 дома и 3:2 в гостях.

У шотландцев не очень удачная статистика личных встреч: в девяти матчах «тартановая армия» одержала лишь одну победу, которая пришлась на товарищеский матч, состоявшийся в апреле 1999 года (1:0).

Лучано Спаллетти (сборная Италии). Анчелотти не верит, что Италия защитит титул на Евро-2024. Спаллетти будет непросто опровергнуть слова Папы Карло

Прогноз Романа Нагучева на матч Германия — Шотландия 14 июня

Матч-открытие — это всегда непросто, и для Германии он наверняка будет довольно волнительным. Предположу, что в этой игре будет один важный момент. Дело в том, что я посмотрел статистику матчей-открытий, и в абсолютном большинстве из них был забит гол на 50-х минутах. Мне кажется, что Германия потратит первый тайм, чтобы присмотреться к своему сопернику, а во втором постарается реализовать свое хозяйское преимущество. Здесь дело не только в метафизической статистике, но и в том, что матч-открытие зачастую получается осторожным, а это всегда давит на хозяев, от которых ждут победы. Также я думаю, что в этом поединке будет забито меньше 3,5 гола. Такие встречи обычно не бывают результативными, так что если вы хотите безопасную ставку, то можно сыграть в «низ».

В букмекерской компании FONBET на гол с 46-й по 60-ю минуту можно поставить с коэффициентом 2.35.

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Сборная Германии по футболу
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Германия — Шотландия: матч открытия окажется тяжелым для бундестим
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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