Германия — Шотландия: Нагучев дал очень необычный прогноз на матч-открытие Евро
14 июня в Мюнхене состоится матч-открытие Евро-2024, в котором встретятся сборные Германии и Шотландии. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.
В какой форме Германия
В новом году Германия выдала приличный отрезок, в котором одержала три победы и еще раз сыграла вничью. Так, успех удалось отпраздновать в поединках с Францией (2:0), Нидерландами (2:1) и Грецией (2:1), а ничьей завершилось противостояние с Украиной (0:0). Примечательно, что в этих встречах коллектив Юлиана Нагельсманна не позволил соперникам забить больше одного мяча.
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Теперь «бундестим» ждет домашний Евро, который начнется для сборной матчем против Шотландии. Затем немцам предстоит сыграть с Венгрией, а в заключительном туре группового этапа — со Швейцарией.
В матче-открытии по причине болезни, возможно, не примет участия полузащитник мюнхенской «Баварии» Александр Павлович.
В какой форме Шотландия
Шотландия уверенно преодолела отборочный этап. На старте квалификации «тартановая армия» одержала пять побед подряд. Однако затем сборная сбавила обороты и не выигрывала три матча подряд: 0:2 с Испанией, 2:2 с Грузией и 3:3 с Норвегией. Впрочем, это не помешало шотландцам обеспечить себе второе место в турнирной таблице, опередив ближайшего преследователя на шесть очков.
В новом году Шотландия провела четыре товарищеские встречи. В мартовских поединках сборная потерпела два сухих поражения: 0:4 от Нидерландов и 0:1 от Северной Ирландии. В июне коллектив Стива Кларка обыграл Гибралтар (2:0) и сыграл вничью с Финляндией (2:2).
У шотландцев перед началом турнира в лазарете находится полузащитник «Саутгемптона» Стюарт Армстронг.
Германия — Шотландия: статистика личных встреч
В последний раз коллективы встречались друг с другом в квалификации к Евро-2016. Тогда Германия обыграла Шотландию в обоих матчах: 2:1 дома и 3:2 в гостях.
У шотландцев не очень удачная статистика личных встреч: в девяти матчах «тартановая армия» одержала лишь одну победу, которая пришлась на товарищеский матч, состоявшийся в апреле 1999 года (1:0).
Прогноз Романа Нагучева на матч Германия — Шотландия 14 июня
Матч-открытие — это всегда непросто, и для Германии он наверняка будет довольно волнительным. Предположу, что в этой игре будет один важный момент. Дело в том, что я посмотрел статистику матчей-открытий, и в абсолютном большинстве из них был забит гол на 50-х минутах. Мне кажется, что Германия потратит первый тайм, чтобы присмотреться к своему сопернику, а во втором постарается реализовать свое хозяйское преимущество. Здесь дело не только в метафизической статистике, но и в том, что матч-открытие зачастую получается осторожным, а это всегда давит на хозяев, от которых ждут победы. Также я думаю, что в этом поединке будет забито меньше 3,5 гола. Такие встречи обычно не бывают результативными, так что если вы хотите безопасную ставку, то можно сыграть в «низ».
В букмекерской компании FONBET на гол с 46-й по 60-ю минуту можно поставить с коэффициентом 2.35.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4