Германия — Шотландия: Нагучев дал очень необычный прогноз на матч-открытие Евро

14 июня в Мюнхене состоится матч-открытие Евро-2024, в котором встретятся сборные Германии и Шотландии. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

В какой форме Германия

В новом году Германия выдала приличный отрезок, в котором одержала три победы и еще раз сыграла вничью. Так, успех удалось отпраздновать в поединках с Францией (2:0), Нидерландами (2:1) и Грецией (2:1), а ничьей завершилось противостояние с Украиной (0:0). Примечательно, что в этих встречах коллектив Юлиана Нагельсманна не позволил соперникам забить больше одного мяча.

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Теперь «бундестим» ждет домашний Евро, который начнется для сборной матчем против Шотландии. Затем немцам предстоит сыграть с Венгрией, а в заключительном туре группового этапа — со Швейцарией.

В матче-открытии по причине болезни, возможно, не примет участия полузащитник мюнхенской «Баварии» Александр Павлович.

В какой форме Шотландия

Шотландия уверенно преодолела отборочный этап. На старте квалификации «тартановая армия» одержала пять побед подряд. Однако затем сборная сбавила обороты и не выигрывала три матча подряд: 0:2 с Испанией, 2:2 с Грузией и 3:3 с Норвегией. Впрочем, это не помешало шотландцам обеспечить себе второе место в турнирной таблице, опередив ближайшего преследователя на шесть очков.

В новом году Шотландия провела четыре товарищеские встречи. В мартовских поединках сборная потерпела два сухих поражения: 0:4 от Нидерландов и 0:1 от Северной Ирландии. В июне коллектив Стива Кларка обыграл Гибралтар (2:0) и сыграл вничью с Финляндией (2:2).

У шотландцев перед началом турнира в лазарете находится полузащитник «Саутгемптона» Стюарт Армстронг.

Германия — Шотландия: статистика личных встреч

В последний раз коллективы встречались друг с другом в квалификации к Евро-2016. Тогда Германия обыграла Шотландию в обоих матчах: 2:1 дома и 3:2 в гостях.

У шотландцев не очень удачная статистика личных встреч: в девяти матчах «тартановая армия» одержала лишь одну победу, которая пришлась на товарищеский матч, состоявшийся в апреле 1999 года (1:0).

Прогноз Романа Нагучева на матч Германия — Шотландия 14 июня

Матч-открытие — это всегда непросто, и для Германии он наверняка будет довольно волнительным. Предположу, что в этой игре будет один важный момент. Дело в том, что я посмотрел статистику матчей-открытий, и в абсолютном большинстве из них был забит гол на 50-х минутах. Мне кажется, что Германия потратит первый тайм, чтобы присмотреться к своему сопернику, а во втором постарается реализовать свое хозяйское преимущество. Здесь дело не только в метафизической статистике, но и в том, что матч-открытие зачастую получается осторожным, а это всегда давит на хозяев, от которых ждут победы. Также я думаю, что в этом поединке будет забито меньше 3,5 гола. Такие встречи обычно не бывают результативными, так что если вы хотите безопасную ставку, то можно сыграть в «низ».

В букмекерской компании FONBET на гол с 46-й по 60-ю минуту можно поставить с коэффициентом 2.35.

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