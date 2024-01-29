Ольховский подвел итоги выступления российских теннисистов на Australian Open 2024

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил результаты российских теннисистов на Australian Open 2024.

«Ребята вполне на уровне сыграли. Рублев показал хороший теннис, Хачанов тоже. У Сафиуллина немного не сложилось. А Котов впервые в карьере преодолел первый круг на турнире «Большого шлема». Тоже очень неплохой результат. Поэтому, считаю, что в целом получился хороший Открытый чемпионат Австралии для российского тенниса. И старались, и отыграли достаточно неплохо», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Открытый чемпионат Австралии проходил с 14 по 28 января. Из россиян дальше всех в мужской сетке прошел Даниил Медведев — в финале турнира он уступил итальянцу Яннику Синнеру. Андрей Рублев завершил борьбу на стадии четвертьфинала, Карен Хачанов — в четвертом круге, Павел Котов — во втором, а Роман Сафиуллин — в первом.