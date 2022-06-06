7 июня 2022 года состоится четвертый и, возможно, заключительный матч финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» на арене «Роджерс Плэйс» примет «Колорадо Эвеланш». Встреча начнется в 3.00 по московскому времени. «Колорадо» ведет в серии 3-0.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. На победу «Эвеланш» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.23, это примерно 45% вероятности исхода. На ничью котировка 4.40 (17%), на успех хозяев — 2.65 (38%).

Триумф «Эдмонтона» в матче с учетом овертайма доступен за 2.08, «Колорадо» — за 1.78.

На то, что «Ойлерз» не уступят в основное время, коэффициент 1.66.

В первой встрече соперники забросили аж 14 шайб, во второй и третьей были скромнее — оформили четыре и шесть голов соответственно. Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 1.46, ТМ 5.5 — в 2.70. ТБ и ТМ 6.5 идут за одинаковую котировку 1.92.

«Колорадо» стабилен — отправляет в сетку соперника минимум четыре шайбы за 60 минут. ИТБ2 (3.5) можно взять за 2.08, ИТМ2 (3.5) — за 1.75. У «Эдмонтона» тот же рынок идет за 2.36 и 1.59.

На гол российского нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина котировка 1.72.

Есть идеальный вариант для любителей риска и быстрых денег — заброшенная на первой минуте шайба оценена в 9.80.

Прогноз и ставка на матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш»

В этом противостоянии все решено — «Колорадо» слишком силен для «Эдмонтона», чтобы тот совершил умопомрачительный камбэк и спас серию. Даже победы в одном четвертом матче ждать не стоит. Она возможна только при условии, если «Эвеланш» останутся в полном составе дома.

Для гостей будет здорово, если они завершат серию в четырех матчах: у них будет больше времени подготовиться к финалу и разобрать соперника с «Востока», который, возможно, проведет все семь игр и прилично устанет.

Рекомендуемая ставка: победа «Колорадо» с форой (0) за 1.77.