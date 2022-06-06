«Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз на матч НХЛ 7 июня 2022 года
7 июня 2022 года состоится четвертый и, возможно, заключительный матч финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» на арене «Роджерс Плэйс» примет «Колорадо Эвеланш». Встреча начнется в 3.00 по московскому времени. «Колорадо» ведет в серии 3-0.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. На победу «Эвеланш» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.23, это примерно 45% вероятности исхода. На ничью котировка 4.40 (17%), на успех хозяев — 2.65 (38%).
Триумф «Эдмонтона» в матче с учетом овертайма доступен за 2.08, «Колорадо» — за 1.78.
На то, что «Ойлерз» не уступят в основное время, коэффициент 1.66.
В первой встрече соперники забросили аж 14 шайб, во второй и третьей были скромнее — оформили четыре и шесть голов соответственно. Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 1.46, ТМ 5.5 — в 2.70. ТБ и ТМ 6.5 идут за одинаковую котировку 1.92.
«Колорадо» стабилен — отправляет в сетку соперника минимум четыре шайбы за 60 минут. ИТБ2 (3.5) можно взять за 2.08, ИТМ2 (3.5) — за 1.75. У «Эдмонтона» тот же рынок идет за 2.36 и 1.59.
На гол российского нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина котировка 1.72.
Есть идеальный вариант для любителей риска и быстрых денег — заброшенная на первой минуте шайба оценена в 9.80.
Прогноз и ставка на матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш»
В этом противостоянии все решено — «Колорадо» слишком силен для «Эдмонтона», чтобы тот совершил умопомрачительный камбэк и спас серию. Даже победы в одном четвертом матче ждать не стоит. Она возможна только при условии, если «Эвеланш» останутся в полном составе дома.
Для гостей будет здорово, если они завершат серию в четырех матчах: у них будет больше времени подготовиться к финалу и разобрать соперника с «Востока», который, возможно, проведет все семь игр и прилично устанет.
Рекомендуемая ставка: победа «Колорадо» с форой (0) за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0