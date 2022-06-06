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«Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз на матч НХЛ 7 июня 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш» 7 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Колорадо Эвеланш».
Фото Global Look Press

7 июня 2022 года состоится четвертый и, возможно, заключительный матч финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» на арене «Роджерс Плэйс» примет «Колорадо Эвеланш». Встреча начнется в 3.00 по московскому времени. «Колорадо» ведет в серии 3-0.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. На победу «Эвеланш» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.23, это примерно 45% вероятности исхода. На ничью котировка 4.40 (17%), на успех хозяев — 2.65 (38%).

Триумф «Эдмонтона» в матче с учетом овертайма доступен за 2.08, «Колорадо» — за 1.78.

На то, что «Ойлерз» не уступят в основное время, коэффициент 1.66.

В первой встрече соперники забросили аж 14 шайб, во второй и третьей были скромнее — оформили четыре и шесть голов соответственно. Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 1.46, ТМ 5.5 — в 2.70. ТБ и ТМ 6.5 идут за одинаковую котировку 1.92.

«Колорадо» стабилен — отправляет в сетку соперника минимум четыре шайбы за 60 минут. ИТБ2 (3.5) можно взять за 2.08, ИТМ2 (3.5) — за 1.75. У «Эдмонтона» тот же рынок идет за 2.36 и 1.59.

На гол российского нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина котировка 1.72.

Есть идеальный вариант для любителей риска и быстрых денег — заброшенная на первой минуте шайба оценена в 9.80.

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Прогноз и ставка на матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш»

В этом противостоянии все решено — «Колорадо» слишком силен для «Эдмонтона», чтобы тот совершил умопомрачительный камбэк и спас серию. Даже победы в одном четвертом матче ждать не стоит. Она возможна только при условии, если «Эвеланш» останутся в полном составе дома.

Для гостей будет здорово, если они завершат серию в четырех матчах: у них будет больше времени подготовиться к финалу и разобрать соперника с «Востока», который, возможно, проведет все семь игр и прилично устанет.

Рекомендуемая ставка: победа «Колорадо» с форой (0) за 1.77.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Эдмонтон Ойлерз
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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