Италия — Венгрия: последний шанс для Манчини исправиться за провальный сезон
7 июня 2022 года состоится матч между чемпионом Европы-2020 Италией и неожиданным лидером группы 3 Лиги наций — Венгрией. Встреча пройдет в городе Чезена на стадионе «Дино Мануцци» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Италия — Венгрия 7 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам. Успех Италии в предстоящей игре можно взять с коэффициентом 1.40, это примерно 71% вероятности исхода. На втором месте по котировкам — ничья 4.80 (20%). Самые низкие шансы — на победу Венгрии, 8.80 (9%).
Поставить на то, что гости не проиграют, можно с коэффициентом 3.10.
В первом туре Венгрия забила один мяч на пару с Англией, Италия и Германия — два. На тотал больше 2.5 гола в предстоящем матче котировка 1.93, на ТМ 2.5 — тоже 1.93.
Отличный вариант — взять победу гостей с форой:
Ф2(+1.5) идет за 1.75, Ф1(-1.5) — за 2.15;
Ф2(+2.5) идет за 1.25, Ф1(-2.5) — за 3.90.
Актуальна ставка на «обе забьют», ведь из семи очных матчей команды не обменялись мячами только в одном. Обоюдное взятие ворот можно взять за 2.30, противоположный исход — за 1.62.
Победа Италии 1:0 или 2:0 оценена котировкой 5.60. Это два самых вероятных точных счета встречи.
Италия — Венгрия: прогноз и анализ матча 2-го тура Лиги наций 7 июня 2022 года
Новый розыгрыш Лиги наций за первые несколько дней приучил к сенсациям: Франция неожиданно проиграла Дании, у Испании нет побед после двух матчей, Венгрия возглавляет группу с Италией, Англией и Германией. Нужно быть готовыми к тому, что уставшие после клубного сезона футболисты продолжат дарить неожиданности.
В случае с Италией и Венгрией матч скорее закончится так, как и должен. «Скуадра адзурра» потерпела болезненное поражение от Аргентины в межконтинентальном суперфинале (0:3), а затем сыграла вничью с Германией (1:1). По игре с немцами было видно, что команда Роберто Манчини потихоньку оживает и отходит от Финалиссимы. К встрече с венграми последствия проигрыша Месси и Ко полностью сойдут на нет.
Итальянцам в первую очередь нужно прибавить при в игре в обороне. Из десяти последних матчей они не пропустили только в трех, а Бонуччи и Кьеллини стали объектами критики и насмешек. Джорджо карьеру в сборной завершил, и теперь защита «Скуадры адзурры» должна стать крепче и современнее. Поэтому на хотя бы один гол Венгрии предложен суровый коэффициент 1.98.
«Волшебные мадьяры» в первом туре обыграли Англию, которая слишком расхлябанной подошла к матчу. Вице-чемпионы Европы допускали необъяснимые ошибки у своих ворот и слишком много позволили сопернику, который играл вдохновенно при поддержке родных трибун. В Чезене венгров ждет совсем другая атмосфера, а недооценки уже не будет.
Прогноз и ставка на матч Италия — Венгрия
Для ребят Роберто Манчини сейчас важнее показать не самоотдачу или красоту игры, а результат. Новая потеря очков, тем более против Венгрии, приведет к большим изменениям во всех структурах команды и наверняка будет стоить места главному тренеру.
«Скуадре адзурре» нужно сыграть максимально аккуратно и надежно, чтобы лишить соперника даже мысли о голах. Вероятно, Италия спокойно закатит один или два мяча и засушит игру в лучших традициях последних лет.
Рекомендуемая ставка: победа Италии и ТМ 3.5 за 1.88.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0