«Скуадре адзурре» очень нужны три очка против аутсайдера группы.

7 июня 2022 года состоится матч между чемпионом Европы-2020 Италией и неожиданным лидером группы 3 Лиги наций — Венгрией. Встреча пройдет в городе Чезена на стадионе «Дино Мануцци» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Италия — Венгрия 7 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам. Успех Италии в предстоящей игре можно взять с коэффициентом 1.40, это примерно 71% вероятности исхода. На втором месте по котировкам — ничья 4.80 (20%). Самые низкие шансы — на победу Венгрии, 8.80 (9%).

Поставить на то, что гости не проиграют, можно с коэффициентом 3.10.

В первом туре Венгрия забила один мяч на пару с Англией, Италия и Германия — два. На тотал больше 2.5 гола в предстоящем матче котировка 1.93, на ТМ 2.5 — тоже 1.93.

Отличный вариант — взять победу гостей с форой:

Ф2(+1.5) идет за 1.75, Ф1(-1.5) — за 2.15;

Ф2(+2.5) идет за 1.25, Ф1(-2.5) — за 3.90.

Актуальна ставка на «обе забьют», ведь из семи очных матчей команды не обменялись мячами только в одном. Обоюдное взятие ворот можно взять за 2.30, противоположный исход — за 1.62.

Победа Италии 1:0 или 2:0 оценена котировкой 5.60. Это два самых вероятных точных счета встречи.

Италия — Венгрия: прогноз и анализ матча 2-го тура Лиги наций 7 июня 2022 года

Новый розыгрыш Лиги наций за первые несколько дней приучил к сенсациям: Франция неожиданно проиграла Дании, у Испании нет побед после двух матчей, Венгрия возглавляет группу с Италией, Англией и Германией. Нужно быть готовыми к тому, что уставшие после клубного сезона футболисты продолжат дарить неожиданности.

В случае с Италией и Венгрией матч скорее закончится так, как и должен. «Скуадра адзурра» потерпела болезненное поражение от Аргентины в межконтинентальном суперфинале (0:3), а затем сыграла вничью с Германией (1:1). По игре с немцами было видно, что команда Роберто Манчини потихоньку оживает и отходит от Финалиссимы. К встрече с венграми последствия проигрыша Месси и Ко полностью сойдут на нет.

Итальянцам в первую очередь нужно прибавить при в игре в обороне. Из десяти последних матчей они не пропустили только в трех, а Бонуччи и Кьеллини стали объектами критики и насмешек. Джорджо карьеру в сборной завершил, и теперь защита «Скуадры адзурры» должна стать крепче и современнее. Поэтому на хотя бы один гол Венгрии предложен суровый коэффициент 1.98.

«Волшебные мадьяры» в первом туре обыграли Англию, которая слишком расхлябанной подошла к матчу. Вице-чемпионы Европы допускали необъяснимые ошибки у своих ворот и слишком много позволили сопернику, который играл вдохновенно при поддержке родных трибун. В Чезене венгров ждет совсем другая атмосфера, а недооценки уже не будет.

Прогноз и ставка на матч Италия — Венгрия

Для ребят Роберто Манчини сейчас важнее показать не самоотдачу или красоту игры, а результат. Новая потеря очков, тем более против Венгрии, приведет к большим изменениям во всех структурах команды и наверняка будет стоить места главному тренеру.

«Скуадре адзурре» нужно сыграть максимально аккуратно и надежно, чтобы лишить соперника даже мысли о голах. Вероятно, Италия спокойно закатит один или два мяча и засушит игру в лучших традициях последних лет.

Рекомендуемая ставка: победа Италии и ТМ 3.5 за 1.88.