«Спартак» сыграл лучший матч по созданным моментам, но пролетел мимо финала. 9 наблюдений по встрече с «Балтикой»

Максим Никитин — о поражении красно-белых в Калининграде (0:1).

«Спартак» проиграл в Калининграде, что почему-то стало сюрпризом для многих. Но для меня уже перед матчем стало ясно: финал Пути регионов FONBET Кубка России простым для Слишковича не станет.

Девять наблюдений по поводу главной сенсации турнира.

1. Стартовый план «Спартака» показался странным, но на деле у Слишковича было мало вариантов в атаке из-за отсутствия Соболева, который не полетел в Калининград из-за недомогания. В защите к тому же не оказалось Бабича (повреждение задней поверхности бедра) и Дуарте (его выключил ротавирус). Сейчас многие говорят, что Слишкович не угадал со стартовым составом, но в первую очередь это касается пары нападающих Игнатов — Бонгонда. А, например, совмещение на фланге Зобнина и Хлусевича — сильный ход, о котором тоже надо говорить. В итоге Зобнин нанес шесть ударов по воротам — лучший результат сезона для него лично и оказался самым опасным футболистом «Спартака». Все благодаря отличному взаимодействию с Хлусевичем.

2. «Спартак» создал 12 голевых моментов — третий результат сезона. Общая опасность по xG — 2.92 — и это лучший показатель без учета пенальти. Самое интересное, что в двух матчах текущего сезона, где красно-белые создавали наибольшую опасность у ворот соперника по метрике xG, «Спартак» проиграл. Второй стала игра с «Краснодаром» в групповом этапе Кубка.

3. Игнашевич практически не пользовался ротацией. По сравнению с драматической игрой против «Динамо» тренер «Балтики» сделал только одно изменение: Ковалев остался в запасе, а его место на правом фланге обороны занял Фернандес. Перед игрой я сформулировал два тезиса: «Балтика» точно не опустит руки и полностью мотивирована на победу, даже несмотря на ситуацию в РПЛ; команда очень хороша в началах таймов. О мотивации говорит минимальная ротация и самоотдача, а о классных началах — четвертая минута, на которой случился единственный гол Андраде. О нем подробнее в следующем пункте.

4. Гол пришел из-за слабой позиционной игры нескольких футболистов «Спартака». На первом скрине видно, как красно-белые выстраиваются перед игроком «Балтики» в штрафной. Затем мяч получает Лисакович, и четверо (Маслов, Мартинс, Литвинов и Пруцев) делают движение к Лисаковичу, забывая обо всем, что происходит вокруг, и об игроках соперника в том числе. Это частая, но очень чувствительная ошибка.

В итоге Лисакович на замахе убирает всех и доводит мяч до Андраде, который бьет в дальний угол. Больше всех вопросов к Мартинсу, который не перестроился: он совершенно не успевал закрыть удар Лисаковича, но точно мог помешать Андраде. Вместо этого Кристофер концентрировался на мяче, а не мониторил пространство вокруг. В целом «Спартак», конечно, в этой ситуации тактически не справился и еще раз оголил проблемы с профильным опорником.

5. «Балтика» в целом провела неплохой матч с точки зрения самоотдачи, но структурно команда Игнашевича точно была не идеальна. Встреча со «Спартаком» стала худшей для «Балтики» с точки зрения допущенных моментов на домашнем стадионе. И, конечно, в такой игре на первый план вышел вратарь.

6. Латышонок провел лучший матч сезона. Больше «Спартака» (18 попыток) в сторону его ворот били только три команды: «Ахмат», «Динамо» и «Краснодар» (по 19 ударов). В створ — 7 (максимум был у «Крыльев» — 9). Однако у Латышонка в игре со «Спартаком» шесть сейвов, и это лучший результат Евгения в игровом году. Многие говорят, что москвичи постоянно в него попадали (особенно Угальде), но разве не за это качество уже больше 20 лет ценится Акинфеев? Это на сто процентов идеальный выбор позиции и отличное перемещение по штрафной. Вспоминается сейв Латышонка в концовке после непредсказуемого отскока от удара Хлусевича. Евгений своевременно занял позицию, и ему не пришлось перестраиваться в противоход. Только поэтому мяч не оказался у него за спиной. По-моему, блестящая работа голкипера.

7. Здесь же напрашивается вопрос по Угальде. Он дважды пробил в Латышонка после выходов один на один. Я отметил работу голкипера, но, разумеется, такие моменты можно забивать, даже если вратарь идеален. Угальде не забил, потому что не уверен в себе. А как здесь быть уверенным, если партнеры на протяжении сезона практически не выводят на удар? Этот матч — исключение из правил. И все-таки обратите внимание, что костариканец такие моменты сразу же после выхода на замену получил. Нужно отмечать не только завершение (оно плохое), но и открывания (они отличные), которые в команде не умеет делать никто. Во всяком случае, в первом тайме у «Спартака» таких моментов не происходило. И это логично, потому как Игнатов и Бонгонда умением открыться на линии защитников не обладают. Здесь же сразу вспоминается ситуация, где Михаил залез в офсайд под фланговый прострел, потому что такие моменты не чувствует.

Михаил Игнатов в матче «Балтика» — «Спартак». Фото ФК «Спартак»

8. После матча Слишкович сказал следующее: «Все было, кроме реализации. Выигрываешь — ты гениален, проигрываешь — нет». Возможно, забить такому Латышонку можно было только головой (это самый непредсказуемый удар для вратаря). Поэтому настолько чувствительной оказалась потеря Соболева. Александр — большой форвард, который умеет реализовывать сложные моменты. Многие партнеры Соболева отмечают его умение решать неочевидные эпизоды, разбираться в ограниченном пространстве. Вот такого элемента не хватило. Вообще говоря, «Спартаку» нужно задуматься на тему приобретения второго большого форварда. Например, формата Даку из «Рубина», который может навязывать конкуренцию и не оставит «Спартак» без фактуры впереди, даже если Соболев недоступен.

9. После этого матча «Спартак» де-факто завершает сезон, а вот у «Балтики» еще все впереди: две встречи в РПЛ, которые решат судьбу сохранения в лиге, финал Кубка и, возможно, переходные матчи. Красно-белых летом ждет смена тренера и, видимо, большое количество трансферов (на «вход» и «выход»), потому что у команды — широкий, но несбалансированный состав. А вот по «Балтике» еще ничего не ясно: может быть абсолютный триумф или полный провал. К чему придет Сергей Игнашевич, мы еще увидим.

«Спартак» организационными и игровыми провалами в этом году трофей и не заслуживал, хотя судьба всячески к нему толкала: пара лишних побед — и сейчас можно было бороться за чемпионство, а про Кубок и говорить нечего.

Возможно, как бы это странно ни звучало, такая ситуация даже в каком-то смысле приближает «Спартак» к системным изменениям, а боссов «Лукойла» — к осознанию, что в мире футбола трофеи случайно не выигрываются. Для этого нужно поработать.