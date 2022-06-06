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Австрия — Дания: где смотреть матч Лиги наций 6 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Австрия — Дания 6 июня 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Каспер Хьюлманд, тренер Дании.
Фото Global Look Press

6 июня во втором туре группового этапа Лиги наций сборная Австрии на стадионе «Эрнст Хаппель» примет Данию. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 1
06 июн, 21:45. Ernst-Happel-Stadion (Вена)
Австрия
Дания

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в Данию. Поставить на успех гостей можно за 2.50, это примерно 40% вероятности. Коэффициент на победу Австрии — 2.90 (31%), на ничью — 3.40 (29%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев выплата в случае их успеха составит 2900 рублей.

В пяти из десяти последних матчей с участием Австрии заходил вариант «обе забьют», у Дании таких игр было три. Поставить на обоюдное взятие ворот можно за 1.87, на обратный исход — за 1.93.

В шести из предыдущих десяти очных матчей команды забили по три мяча и больше. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.10.

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За последние десять матчей у обеих сборных не было красных карточек. На удаление можно поставить за 5.00. Коэффициент на пенальти — 2.90.

На то, что Австрия не проиграет, можно поставить за 1.57.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 6.10;

• 0:1 — за 7.30;

• 1:0 — за 7.90.

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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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 0 : 1
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21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
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 2 : 1
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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 17 1 4
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Горан Чаушич

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