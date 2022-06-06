6 июня во втором туре группового этапа Лиги наций сборная Австрии на стадионе «Эрнст Хаппель» примет Данию. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в Данию. Поставить на успех гостей можно за 2.50, это примерно 40% вероятности. Коэффициент на победу Австрии — 2.90 (31%), на ничью — 3.40 (29%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев выплата в случае их успеха составит 2900 рублей.

В пяти из десяти последних матчей с участием Австрии заходил вариант «обе забьют», у Дании таких игр было три. Поставить на обоюдное взятие ворот можно за 1.87, на обратный исход — за 1.93.

В шести из предыдущих десяти очных матчей команды забили по три мяча и больше. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.10.

За последние десять матчей у обеих сборных не было красных карточек. На удаление можно поставить за 5.00. Коэффициент на пенальти — 2.90.

На то, что Австрия не проиграет, можно поставить за 1.57.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 6.10;

• 0:1 — за 7.30;

• 1:0 — за 7.90.