«Колорадо» переиграл «Даллас» в пятом матче, Георгиев отразил 23 броска
«Колорадо» обыграл «Даллас» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:3. Счет в серии 3-2 в пользу «Старз».
Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.
Шестой матч в серии состоится в Колорадо 17 мая.
НХЛ
Плей-офф
Второй раунд
Пятый матч
«Даллас» — «Колорадо» — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Голы: Павелски — 1 (Дюшен, Робертсон), 9:03 — 1:0. Лехконен — 6 (бол., Маккиннон), 19:59 — 1:1. Хейсканен — 5 (бол., Робертсон, Павелски), 31:39 — 2:1. Макар — 4 (бол., Друэн, Рантанен), 37:24 — 2:2. Миттельштадт — 3 (Паризе, Жирар), 41:12 — 2:3. Макар — 5, 44:28 — 2:4. Стэнковен — 3 (Линделл), 45:44 — 3:4. Маккиннон — 4 (Лехконен), 56:50 — 3:5.
Вратари: Эттингер (56:59 — 58:49) — Георгиев.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 27 (8+8+11) — 27 (9+10+8).
Наши: Дадонов (12.15/2/-1) — Тренин (2.16/0/0).
16 мая. Даллас. American Airlines Center.
Счет в серии: 3-2.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
|2 - 2
|
Даллас - Колорадо
|3 - 2
|
Флорида - Бостон
|3 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|3 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|16.05
|03:00
|
Даллас – Колорадо
|3 : 5