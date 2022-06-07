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Сегодня, 13:15

Германия — Англия: прогноз на матч Лиги наций 7 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Германия — Англия 7 июня 2022 года
Евгений Коростелев
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Илкай Гюндоган в сборной Германии.
Фото Global Look Press

7 июня 2022 года Германия на «Альянц Арене» примет Англию в матче второго тура Лиги наций. Игра начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно благодаря онлайн-платформе «Okko Спорт». Стартовый свисток даст арбитр из Испании Карлос Дель Серро Гранде.

Лига наций A. Группа 3
07 июн, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
Англия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Ханс-Дитера Флика. На победу Германии предложен коэффициент 2.23, это примерно 44% вероятности исхода. Ничью и успех гостей можно взять с одинаковой котировкой 3.40 (28%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выплату 3400 рублей и 2400 рублей чистой прибыли.

«Англия не проиграет» можно взять за коэффициент 1.70. Победу команды Гарета Саутгейта с форой (0) — за 2.43. Успех ребят Ханс-Дитера Флика с той же форой (0) — за 1.60.

В первом туре команды забили меньше трех мячей — Германия сыграла вничью с Италией (1:1), а Англия проиграла Венгрии (0:1). На ТМ 2.5 котировка 1.81, на ТБ 2.5 — 2.06.

Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» доступны за 1.86 и 1.94 соответственно.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков:

1:1 — за 6.30;

1:0 — за 6.90;

2:1 — за 8.70.

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Прогноз и ставка на матч Германия — Англия

Соперники явно не добились желаемых результатов в первых матчах и будут значительно агрессивнее играть во второй встрече. Скорее всего, поражение лишит ту или другую команду шансов на первое место, но, учитывая статус турнира, который многие считают товарищеским, вряд ли это станет большой трагедией. Тем более в год чемпионата мира.

Германия и Англия обладают выдающимися игроками в атаке, поэтому должны забить в Мюнхене. Иначе зачем нужна такая громкая вывеска?

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.86.

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Италия — Венгрия: прогноз на матч Лиги наций 7 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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