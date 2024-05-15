Санитарный футбол в Питере. «Зенит» — в суперфинале Кубка и сберег силы лидеров. ЦСКА без трофеев и медалей
За два тура до конца турнира РПЛ «Зенит» (после пяти чемпионств подряд) зависит от результатов «Динамо». Недостаточно просто выиграть свои встречи, надо еще дождаться осечки бело-голубых. У ЦСКА в лиге все еще хуже — шансов нет даже на тройку.
И тут FONBET Кубок России — возможность одним махом перевернуть впечатления от сезона. В меньшей степени это касалось Сергея Семака, контракт которого все равно продлят. Но и для него закончить сезон с трофеем — классное подспорье. А о Владимире Федотове и красно-синих даже говорить не приходилось. Между провальным выступлением и вполне хорошим всего две победы.
Тем удивительнее было видеть чуть ли не резервный состав у «Зенита». Адамов, Родригао, Алип, Ерохин, Васильев, Ахметов, Изидор. При сидящих на скамейке Эраковиче, Нино, Дугласе, Клаудиньо, Кассьерре. Что это? Недовольство последними результатами? Ставка на РПЛ? Плановая ротация и расчет на свежесть?
В нынешнем сумасшедшем сезоне повелось так: или нечто огненно-невообразимое с массой моментов и голов, или сверхосторожность, минимум возможностей забить и ударов по воротам. Финал Пути РПЛ вышел из второй серии. Одно попадание в створ за первый тайм — говорящая статистика.
Самое резонансное до перерыва — травма голкипера Торопа, который после столкновения с Алипом получил тяжелое сотрясение мозга и в перерыве уехал на «скорой помощи» в клинику. При этом место в рамке занял не опытнейший Акинфеев, а 19-летний дебютант Шайхутдинов, который за несколько минут до этого успел в прямом эфире прорекламировать свой Telegram-канал о сериалах и кино.
О напряжении в матче в первую очередь говорили как раз повреждения — кроме Торопа замены из-за проблем с мышцами пришлось просить Артуру, Мойзесу и Гайичу (сербу не пролететь бы мимо Евро). Все эти забеги докторов и латание футболистов отодвинули саму игру на второй план. Если Семак рассчитывал ротацией добавить огня, то это не особенно удалось — больше движения и страсти мы не видели. Типичные тактические шахматы.
Тренер сине-бело-голубых бросал в бой лидеров — Дугласа Сантоса, Эраковича, Клаудиньо, Кассьерру. Федотов — дебютантов, вслед за Шайхутдиновым вышел 20-летний иранец Риванди. Преимущество «Зенита» стало тотальным, армейцев, проводящих сезон одним составом, силы совсем покинули, но моменты-то у хозяев почти не возникали. У питерцев весной не получается взрываться, а к монотонному давлению соперники адаптируются.
Сводило ноги у Заболотного и Роши, головами столкнулись Заболотный с Эраковичем... Остановки, паузы, врачи... Финал Пути РПЛ вышел каким-то бессильно-санитарным. Итоговые удары в створ: 2-0. Такой «зубодробительный» футбол способна рассудить только серия пенальти.
Мог быть сюжет из кино, но любитель сериалов дебютант Шайхутдинов героем не стал. Адамов взял удар Заболотного, «Зенит» вышел в суперфинал на «Балтику». Победителей не судят, Семак и выиграл, и сохранил силы лидеров. А вот для ЦСКА сезон окончательно стал плохим — без медалей и финала Кубка.