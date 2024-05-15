Кубок — турнир надежды на спасение сезона.

За два тура до конца турнира РПЛ «Зенит» (после пяти чемпионств подряд) зависит от результатов «Динамо». Недостаточно просто выиграть свои встречи, надо еще дождаться осечки бело-голубых. У ЦСКА в лиге все еще хуже — шансов нет даже на тройку.

И тут FONBET Кубок России — возможность одним махом перевернуть впечатления от сезона. В меньшей степени это касалось Сергея Семака, контракт которого все равно продлят. Но и для него закончить сезон с трофеем — классное подспорье. А о Владимире Федотове и красно-синих даже говорить не приходилось. Между провальным выступлением и вполне хорошим всего две победы.

Тем удивительнее было видеть чуть ли не резервный состав у «Зенита». Адамов, Родригао, Алип, Ерохин, Васильев, Ахметов, Изидор. При сидящих на скамейке Эраковиче, Нино, Дугласе, Клаудиньо, Кассьерре. Что это? Недовольство последними результатами? Ставка на РПЛ? Плановая ротация и расчет на свежесть?

В нынешнем сумасшедшем сезоне повелось так: или нечто огненно-невообразимое с массой моментов и голов, или сверхосторожность, минимум возможностей забить и ударов по воротам. Финал Пути РПЛ вышел из второй серии. Одно попадание в створ за первый тайм — говорящая статистика.

Самое резонансное до перерыва — травма голкипера Торопа, который после столкновения с Алипом получил тяжелое сотрясение мозга и в перерыве уехал на «скорой помощи» в клинику. При этом место в рамке занял не опытнейший Акинфеев, а 19-летний дебютант Шайхутдинов, который за несколько минут до этого успел в прямом эфире прорекламировать свой Telegram-канал о сериалах и кино.

О напряжении в матче в первую очередь говорили как раз повреждения — кроме Торопа замены из-за проблем с мышцами пришлось просить Артуру, Мойзесу и Гайичу (сербу не пролететь бы мимо Евро). Все эти забеги докторов и латание футболистов отодвинули саму игру на второй план. Если Семак рассчитывал ротацией добавить огня, то это не особенно удалось — больше движения и страсти мы не видели. Типичные тактические шахматы.

Тренер сине-бело-голубых бросал в бой лидеров — Дугласа Сантоса, Эраковича, Клаудиньо, Кассьерру. Федотов — дебютантов, вслед за Шайхутдиновым вышел 20-летний иранец Риванди. Преимущество «Зенита» стало тотальным, армейцев, проводящих сезон одним составом, силы совсем покинули, но моменты-то у хозяев почти не возникали. У питерцев весной не получается взрываться, а к монотонному давлению соперники адаптируются.

Сводило ноги у Заболотного и Роши, головами столкнулись Заболотный с Эраковичем... Остановки, паузы, врачи... Финал Пути РПЛ вышел каким-то бессильно-санитарным. Итоговые удары в створ: 2-0. Такой «зубодробительный» футбол способна рассудить только серия пенальти.

Мог быть сюжет из кино, но любитель сериалов дебютант Шайхутдинов героем не стал. Адамов взял удар Заболотного, «Зенит» вышел в суперфинал на «Балтику». Победителей не судят, Семак и выиграл, и сохранил силы лидеров. А вот для ЦСКА сезон окончательно стал плохим — без медалей и финала Кубка.