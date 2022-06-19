19 июня российский теннисист Даниил Медведев во второй раз за две недели сыграет в финале турнира ATP — теперь в немецком Галле. Его соперником по решающему матчу станет поляк Хуберт Хуркач. Игра начнется в 16.00 по московскому времени. Счет личных встреч ничейный — 2-2.

Медведев — увесистый фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Его триумф на турнире можно оформить за 1.34, это примерно 74% вероятности исхода. На победу Хуркача принимаются ставки с коэффициентом 3.30 (26%).

Считаете, что поляк сотворит сенсацию? Ставка в 1000 рублей на его успех принесет 3300 рублей выплаты и 2300 рублей чистой прибыли.

И все же предматчевые котировки говорят о преимуществе Медведева. Его победу 2:0 по сетам можно взять за 2.00.

Но вы можете подстраховать Хуркача ставкой с форой по геймам: Ф2(+2.5) идет за 2.14, Ф2(+3.5) — за 1.67.

Также присмотритесь к вариантам ставки на тотал матча, потому что в полуфинале Хуркач сыграл три сета и 36 геймов против Кирьоса, а Медведев 22 — с Отте. ТБ 22.5 идет за 1.73, ТМ 22.5 — за 2.10.

На то, что Хуберт выиграет хотя бы один сет, коэффициент 1.81.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Хуберт Хуркач

На прошлой неделе Медведев также беспощадно порубил соперников на пути к финалу в Хертогенбоше, но в решающем матче не справился с 205-й ракеткой мира Ван Рейнтховеном. Но тогда он испытывал недомогание, по ходу встречи у него шла кровь носом.

В Галле Даниил выступает еще сильнее, по пути в финал не проиграл ни сета и только раз отдал свой гейм — Отте в 1/2. Подача на траве играет очень важную роль, и она у Медведева в Германии хороша, но и у Хуберта почти не хромает. Нужно ждать упорного матча, который, вероятно, не закончится в двух сетах. Но лучше перестраховаться и поставить на тотал геймов, потому что сделать брейк теннисистам будет очень сложно.

Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 за 1.73.