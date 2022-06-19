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Даниил Медведев — Хуберт Хуркач: прогноз на матч ATP Галле 19 июня 2022 года

Прогноз на матч ATP Галле Даниил Медведев — Хуберт Хуркач 19 июня 2022 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

19 июня российский теннисист Даниил Медведев во второй раз за две недели сыграет в финале турнира ATP — теперь в немецком Галле. Его соперником по решающему матчу станет поляк Хуберт Хуркач. Игра начнется в 16.00 по московскому времени. Счет личных встреч ничейный — 2-2.

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Медведев — увесистый фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Его триумф на турнире можно оформить за 1.34, это примерно 74% вероятности исхода. На победу Хуркача принимаются ставки с коэффициентом 3.30 (26%).

Считаете, что поляк сотворит сенсацию? Ставка в 1000 рублей на его успех принесет 3300 рублей выплаты и 2300 рублей чистой прибыли.

И все же предматчевые котировки говорят о преимуществе Медведева. Его победу 2:0 по сетам можно взять за 2.00.

Но вы можете подстраховать Хуркача ставкой с форой по геймам: Ф2(+2.5) идет за 2.14, Ф2(+3.5) — за 1.67.

Также присмотритесь к вариантам ставки на тотал матча, потому что в полуфинале Хуркач сыграл три сета и 36 геймов против Кирьоса, а Медведев 22 — с Отте. ТБ 22.5 идет за 1.73, ТМ 22.5 — за 2.10.

На то, что Хуберт выиграет хотя бы один сет, коэффициент 1.81.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Хуберт Хуркач

На прошлой неделе Медведев также беспощадно порубил соперников на пути к финалу в Хертогенбоше, но в решающем матче не справился с 205-й ракеткой мира Ван Рейнтховеном. Но тогда он испытывал недомогание, по ходу встречи у него шла кровь носом.

В Галле Даниил выступает еще сильнее, по пути в финал не проиграл ни сета и только раз отдал свой гейм — Отте в 1/2. Подача на траве играет очень важную роль, и она у Медведева в Германии хороша, но и у Хуберта почти не хромает. Нужно ждать упорного матча, который, вероятно, не закончится в двух сетах. Но лучше перестраховаться и поставить на тотал геймов, потому что сделать брейк теннисистам будет очень сложно.

Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 за 1.73.

Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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