Даниил Медведев — Хуберт Хуркач: прогноз на матч ATP Галле 19 июня 2022 года
19 июня российский теннисист Даниил Медведев во второй раз за две недели сыграет в финале турнира ATP — теперь в немецком Галле. Его соперником по решающему матчу станет поляк Хуберт Хуркач. Игра начнется в 16.00 по московскому времени. Счет личных встреч ничейный — 2-2.
Медведев — увесистый фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Его триумф на турнире можно оформить за 1.34, это примерно 74% вероятности исхода. На победу Хуркача принимаются ставки с коэффициентом 3.30 (26%).
Считаете, что поляк сотворит сенсацию? Ставка в 1000 рублей на его успех принесет 3300 рублей выплаты и 2300 рублей чистой прибыли.
И все же предматчевые котировки говорят о преимуществе Медведева. Его победу 2:0 по сетам можно взять за 2.00.
Но вы можете подстраховать Хуркача ставкой с форой по геймам: Ф2(+2.5) идет за 2.14, Ф2(+3.5) — за 1.67.
Также присмотритесь к вариантам ставки на тотал матча, потому что в полуфинале Хуркач сыграл три сета и 36 геймов против Кирьоса, а Медведев 22 — с Отте. ТБ 22.5 идет за 1.73, ТМ 22.5 — за 2.10.
На то, что Хуберт выиграет хотя бы один сет, коэффициент 1.81.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Хуберт Хуркач
На прошлой неделе Медведев также беспощадно порубил соперников на пути к финалу в Хертогенбоше, но в решающем матче не справился с 205-й ракеткой мира Ван Рейнтховеном. Но тогда он испытывал недомогание, по ходу встречи у него шла кровь носом.
В Галле Даниил выступает еще сильнее, по пути в финал не проиграл ни сета и только раз отдал свой гейм — Отте в 1/2. Подача на траве играет очень важную роль, и она у Медведева в Германии хороша, но и у Хуберта почти не хромает. Нужно ждать упорного матча, который, вероятно, не закончится в двух сетах. Но лучше перестраховаться и поставить на тотал геймов, потому что сделать брейк теннисистам будет очень сложно.
Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0