«Краснодар» предложил за форварда «Флуминенсе» Кеннеди более десяти миллионов евро

«Краснодар» проявляет интерес к нападающему «Флуминенсе» Джону Кеннеди, сообщает Radio Baixada Santista.

По данным источника, руководство черно-зеленых предложило бразильскому клубу за трансфер 21-летнего футболиста 10,8 миллиона евро, на что последние ответили отказом. В «Флуминенсе» хотят получить за форварда 20 милионов евро.

Кеннеди является воспитанником «Флуминенсе». В текущем сезоне форвард сыграл 11 матчей за команду во всех турнирах и забил два гола. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до декабря 2026 года. По данным Transfermarkt стоимость футболиста составляет 7 миллионов евро.