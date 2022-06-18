Гильермо Абаскаль в сезоне-2022/23: испанец выиграет хоть что-то со «Спартаком»?

В «Спартаке» вновь неспокойно — неожиданно клуб покинул Паоло Ваноли. Итальянец завоевал первый за несколько лет трофей для красно-белых — БЕТСИТИ Кубок России, — но сотрудничество разорвал. Москвичам пришлось срочно искать главного тренера на замену — так в клубе оказался Гильермо Абаскаль. Выбор странный, учитывая возраст (испанцу 33 года) и почти полное отсутствие опыта.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают, каких успехов можно ожидать от нового тренера «Спартака».

Один трофей взять можно

Москвичи выиграли БЕТСИТИ Кубок России впервые с 2003 года — это большое достижение. В еврокубках результат тоже можно назвать прекрасным, ведь «Спартак» вышел из группы с первого места. А вот в чемпионате не задалось — только десятая строчка в год столетия клуба.

Горизонты для Абаскаля видны — в еврокубках ему сыграть не удастся, а вот внутри страны можно и нужно стать лучше Ваноли. Шанс успешно стартовать с новым клубом у Гильермо есть уже летом, что выгодно отличает его от большинства предшественников — красно-белые сразятся за Суперкубок России.

Несмотря на скандалы, связанные с местом проведения («Спартак» хотел нейтральное поле, но встреча состоится в Санкт-Петербурге), и слухи о бойкоте, пока москвичи от Суперкубка не отказываются. И даже имеют неплохие шансы его забрать — на то, что Гильермо Абаскаль завоюет свой первый российский трофей 9 июля, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 2.75.

Дальше испанца ждет развилка — чемпионат и БЕТСИТИ Кубок России. В прошлом году «Спартак» взял один из этих трофеев — на то, что и в этом сезоне москвичи под руководством Гильермо Абаскаля выиграют либо РПЛ, либо Кубок, можно поставить за 3.75. Обратный исход доступен за 1.23.

На то, что коуч повторит успех итальянского предшественника и возьмет БЕТСИТИ Кубок России, можно поставить с коэффициентом 6.00. На то, что сделать этого не удастся, котировка ниже — 1.09.

В чемпионате будет сложнее, так как дистанция длиннее, а конкуренция значительно выше, и легкие провалы неизбежны. Поэтому нужно добавить команде не только характера, но и стабильности. Если считаете, что Абаскалю удастся сбросить с трона «Зенит» и повторить успех Массимо Карреры, выиграв РПЛ, можете поставить на это за 8.00.

Золотой дубль в исполнении испанца оценивается котировкой 20.0. Исторический требл можно взять за 30.0.