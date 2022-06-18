Гильермо Абаскаль в сезоне-2022/23: испанец выиграет хоть что-то со «Спартаком»?
В «Спартаке» вновь неспокойно — неожиданно клуб покинул Паоло Ваноли. Итальянец завоевал первый за несколько лет трофей для красно-белых — БЕТСИТИ Кубок России, — но сотрудничество разорвал. Москвичам пришлось срочно искать главного тренера на замену — так в клубе оказался Гильермо Абаскаль. Выбор странный, учитывая возраст (испанцу 33 года) и почти полное отсутствие опыта.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают, каких успехов можно ожидать от нового тренера «Спартака».
Один трофей взять можно
Москвичи выиграли БЕТСИТИ Кубок России впервые с 2003 года — это большое достижение. В еврокубках результат тоже можно назвать прекрасным, ведь «Спартак» вышел из группы с первого места. А вот в чемпионате не задалось — только десятая строчка в год столетия клуба.
Горизонты для Абаскаля видны — в еврокубках ему сыграть не удастся, а вот внутри страны можно и нужно стать лучше Ваноли. Шанс успешно стартовать с новым клубом у Гильермо есть уже летом, что выгодно отличает его от большинства предшественников — красно-белые сразятся за Суперкубок России.
Несмотря на скандалы, связанные с местом проведения («Спартак» хотел нейтральное поле, но встреча состоится в Санкт-Петербурге), и слухи о бойкоте, пока москвичи от Суперкубка не отказываются. И даже имеют неплохие шансы его забрать — на то, что Гильермо Абаскаль завоюет свой первый российский трофей 9 июля, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 2.75.
Дальше испанца ждет развилка — чемпионат и БЕТСИТИ Кубок России. В прошлом году «Спартак» взял один из этих трофеев — на то, что и в этом сезоне москвичи под руководством Гильермо Абаскаля выиграют либо РПЛ, либо Кубок, можно поставить за 3.75. Обратный исход доступен за 1.23.
На то, что коуч повторит успех итальянского предшественника и возьмет БЕТСИТИ Кубок России, можно поставить с коэффициентом 6.00. На то, что сделать этого не удастся, котировка ниже — 1.09.
В чемпионате будет сложнее, так как дистанция длиннее, а конкуренция значительно выше, и легкие провалы неизбежны. Поэтому нужно добавить команде не только характера, но и стабильности. Если считаете, что Абаскалю удастся сбросить с трона «Зенит» и повторить успех Массимо Карреры, выиграв РПЛ, можете поставить на это за 8.00.
Золотой дубль в исполнении испанца оценивается котировкой 20.0. Исторический требл можно взять за 30.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0