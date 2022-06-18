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Гильермо Абаскаль в сезоне-2022/23: испанец выиграет хоть что-то со «Спартаком»?

Ставки на успехи нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в России
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль первый день в Москве.
Фото Global Look Press

В «Спартаке» вновь неспокойно — неожиданно клуб покинул Паоло Ваноли. Итальянец завоевал первый за несколько лет трофей для красно-белых — БЕТСИТИ Кубок России, — но сотрудничество разорвал. Москвичам пришлось срочно искать главного тренера на замену — так в клубе оказался Гильермо Абаскаль. Выбор странный, учитывая возраст (испанцу 33 года) и почти полное отсутствие опыта.

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«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают, каких успехов можно ожидать от нового тренера «Спартака».

Один трофей взять можно

Москвичи выиграли БЕТСИТИ Кубок России впервые с 2003 года — это большое достижение. В еврокубках результат тоже можно назвать прекрасным, ведь «Спартак» вышел из группы с первого места. А вот в чемпионате не задалось — только десятая строчка в год столетия клуба.

Горизонты для Абаскаля видны — в еврокубках ему сыграть не удастся, а вот внутри страны можно и нужно стать лучше Ваноли. Шанс успешно стартовать с новым клубом у Гильермо есть уже летом, что выгодно отличает его от большинства предшественников — красно-белые сразятся за Суперкубок России.

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Несмотря на скандалы, связанные с местом проведения («Спартак» хотел нейтральное поле, но встреча состоится в Санкт-Петербурге), и слухи о бойкоте, пока москвичи от Суперкубка не отказываются. И даже имеют неплохие шансы его забрать — на то, что Гильермо Абаскаль завоюет свой первый российский трофей 9 июля, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 2.75.

Дальше испанца ждет развилка — чемпионат и БЕТСИТИ Кубок России. В прошлом году «Спартак» взял один из этих трофеев — на то, что и в этом сезоне москвичи под руководством Гильермо Абаскаля выиграют либо РПЛ, либо Кубок, можно поставить за 3.75. Обратный исход доступен за 1.23.

На то, что коуч повторит успех итальянского предшественника и возьмет БЕТСИТИ Кубок России, можно поставить с коэффициентом 6.00. На то, что сделать этого не удастся, котировка ниже — 1.09.

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В чемпионате будет сложнее, так как дистанция длиннее, а конкуренция значительно выше, и легкие провалы неизбежны. Поэтому нужно добавить команде не только характера, но и стабильности. Если считаете, что Абаскалю удастся сбросить с трона «Зенит» и повторить успех Массимо Карреры, выиграв РПЛ, можете поставить на это за 8.00.

Золотой дубль в исполнении испанца оценивается котировкой 20.0. Исторический требл можно взять за 30.0.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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