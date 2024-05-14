Медведеву вновь не удалось защитить титул. Россиянин без шансов уступил Полу в Риме

В четвертьфиналах Открытого чемпионата Италии не будет россиян.

Internazionali BNL d'Italia

ATP 1000

Четвертый круг

Томми Пол (США) — Даниил Медведев (Россия) — 6:1, 6:4

Россиянин Даниил Медведев не смог навязать борьбу американцу Томми Полу в четвертом круге турнира серии ATP 1000 в Риме, проиграв матч всего за 70 минут. Напомним, что россиянин играл на фоне усталости, накануне он провел затяжной поединок с молодым сербским талантом Хамадом Меджедовичем.

Слабое начало

Путь игроков к очной встрече 1/8 финала был очень разный. В столице Италии Пол одержал уверенные победы в двух сетах над Асланом Карацевым и Домиником Кепфером. Медведев же был на грани снятия с турнира после травмы паха, полученной в четвертьфинале мадридского «мастерса» с Иржи Легечкой. Даниил заверил своих болельщиков, что готов к защите титула, но первые матчи показали, что россиянин явно не в своей тарелке. И если победа над Джеком Дрейпером в двух сетах внушила оптимизм, то почти трехчасовой матч с Хамадом Меджедовичем сильно насторожил.

Даниил сыпал невынужденными ошибками, легко проиграл второй сет, но смог прибавить в решающей партии. В итоге именно ему удался ранний брейк, а вскоре россиянин повел 4:1, однако спокойно довести матч до победы не удалось. Меджедович раскрепостился, заиграл на топ-уровне, а Даниил, напротив, допустил несколько сбоев. Так счет стал 4:4 и 0:30 на его подаче. Хорошо хоть россиянин вовремя собрался и важнейший гейм отстоял. А решающий брейк сделал при 6:5 в свою пользу.

Увы, но расписание не позволило Даниилу взять один день отдыха. Поэтому на матч с Полом он вышел сильно вымотанным и не считался фаворитом противостояния (несмотря на счет 3:0 в личных встречах в пользу Медведева).

Первый сет наглядно подтвердил эти опасения. Россиянин начал его с брейка, но затем выиграл всего два розыгрыша из 18. Не прошло и 20 минут, а Томми уже вел 4:1 и не упустил победу в партии. В ряде розыгрышей было видно, что Даниил не готов затягивать розыгрыши, а будет рисковать. Однако все его фирменные удары приходились в аут.

Томми Пол. Фото AFP

Без защиты

Во втором сете Даниил, казалось, действовал более собранно. Впервые взял свою подачу, заработал два брейк-пойнта и вновь взял подачу Пола в дебюте (2:0). Но надолго этого запала не хватило. Вскоре Томми сделал обратный брейк, а затем еще дважды взял подачу Медведева. Увы, но с такой игрой рассчитывать на победу было невозможно. Хотя россиянин старался в каждом эпизоде и точно не отбывал номер.

Тем не менее Даниил вновь не смог защитить титул. В своей карьере Медведев был чемпионом 20 турниров ATP, но ни разу в карьере не брал один и тот же титул два раза подряд.

Пол же впервые в карьере вышел в четвертьфинал «мастерса» на грунте (пятый в карьере). Там он встретится с поляком Хубертом Хуркачем, который победил аргентинца Себастьяна Баэса.

— Обыграть Даниила — большая удача на любом покрытии, — отметил после матча Томми. — Он добился очень многого в своей карьере, был первой ракеткой мира, давно входит в топ-5. Для меня это большой успех, я счастлив. Рад своему первому выходу в четвертьфинал Рима, дальше будет только интереснее.