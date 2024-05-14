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Медведев проиграл Полу в четвертом круге «мастерса» в Риме

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев проиграл американцу Томми Полу в четвертом круге турнира серии ATP 1000 в Риме — 1:6, 4:6.

Матч длился 1 час 10 минут. Медведев за игру сделал 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов.У Пола — 2 эйса и 5 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

Медведев становился чемпионом «мастерса» в Риме в 2023 году.

Пол вышел в четвертьфинал и встретится с поляком Хубертом Хуркачем, который победил аргентинца Себастьяна Баэса со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:4.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Томми Пол (США, 14) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 6:1, 6:4

Хуберт Хуркач (Польша, 7) — Себастьян Баэс (Аргентина, 17) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:4

Теннис
Даниил Медведев
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