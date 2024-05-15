«Зенит» — ЦСКА: Педро, Изидор и Тороп сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА на ответный матч финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 по московскому времени. Первый матч между командами завершился вничью — 1:1.

«Зенит»: Адамов, Родригао, Алип, Барриос, Вендел, Ерохин, Васильев, Ахметов, Артур, Педро, Изидор.

Запасные: Васютин, Кержаков, Караваев, Эракович, Нино, Бардачев, Сантос, Клаудиньо, Коваленко, Мостовой, Кассьерра, Сергеев.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Набабкин, Лукин, Глебов, Келлвен, Риванди, Кисляк, Айссауи, Мендес, Давила, Мусаев.

Победитель финала пути РПЛ сыграет с «Балтикой» в суперфинале Кубка России. Решающий матч состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.