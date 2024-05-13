Медведев — о матче против Меджедовича: «В какой-то момент я подумал, что моей игры будет недостаточно для победы»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою игру в матче против серба Хамада Меджедовича в третьем круге турнира в Риме.

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5 в пользу четвертой ракетки мира.

«Мне казалось, что я начал матч хорошо, но затем все пошло под откос. Моя подача ухудшилась, удары были недостаточно агрессивными, когда это было необходимо. Мне хотелось играть в своем ритме и время от времени удивлять соперника хорошими ударами. Сегодня я не смог этого сделать. В какой-то момент я подумал, что моей игры будет недостаточно для победы в матче. Поэтому я рад, что, даже играя не на пределе своих возможностей, смог победить. Завтра я постараюсь улучшить свой результат», — приводит АТР слова Медведева.

Соперником Медведева в 1/8 финала «мастерса» в Риме станет американец Томми Пол, который ранее победил немца Доминика Кепфера (6:4, 6:3).

Турнир в Риме в этом году проходит с 8 по 19 мая. Медведев является его действующим чемпионом.