Бразильцы и остальные иностранцы пока отдыхают.

21 июня 2022 года стартует межсезонный товарищеский турнир «Кубок Матч Премьер«. В первой игре в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» сыграют «Зенит» и «Нижний Новгород». Матч начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на игру Кубка Матч Премьер «Зенит» — «Нижний Новгород» 21 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с невысоким коэффициентом 1.43, это примерно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (21%), успех нижегородцев — за 7.10 (9%).

На то, что гости не проиграют в основное время, можно поставить за 2.85.

Также можно взять успех аутсайдера с учетом форы: Ф2(+1.5) идет за 1.66, Ф1(-1.5) — за 2.10.

Аналитики считают, что матч получится результативным, несмотря на то что последняя игра между командами завершилась всего 1:0 в пользу «Нижнего». На ТБ 2.5 коэффициент 1.65, на ТМ 2.5 — 2.24.

Индивидуальный тотал больше 1.5 гола на «Зенит» предложен за смешные 1.47, а вот ИТБ1 (2.5) оценен уже за довольно приятные 2.50. У «Нижнего Новгорода» даже один гол можно взять за 1.60.

Самый вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Зенита» за 6.90.

«Зенит» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ игры Кубка Матч Премьер 21 июня 2022 года

Так уж сложилось, но «Зенит» и «Нижний Новгород» сыграют дважды подряд. Команды встречались в заключительном туре чемпионата России, и тогда аутсайдеры еще под руководством Александра Кержакова добились важнейшей победы 1:0, сохранив место в РПЛ на будущий сезон. Прошел месяц, а в обоих коллективах случились значительные изменения.

«Нижний Новгород» потерял главную звезду — не продлил контракт с Александром Кержаковым и назначил на его место тренера молодежной сборной России Михаила Галактионова. Для него это будет первый матч во главе новой команды. Также клуб арендовал двух приличных игроков — нападающего «Уфы» Вячеслава Кротова и полузащитника «Локомотива» Дмитрия Рыбчинского.

«Зенит» расстался с Дзюбой, но подписал Зелимхана Бакаева. Бывший полузащитник «Спартака» уже оформил переход, но к тренировкам еще не приступил. Как и все иностранцы сине-бело-голубых — они на Кубке Матч Премьер не сыграют и, скорее всего, вернутся к товарищеской игре против «Црвены Звезды». В их отсутствие Сергей Семак доверит позиции на поле молодым русским ребятам. Поэтому не факт, что команды не устроят голевое безумие. Например, на «обе забьют» можно поставить за 1.80, а на «обе забьют — нет» — за 1.90.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Нижний Новгород»

Игроки только вернулись к тренировкам, тонуса у них никакого. Поэтому в первой игре стоит ждать несогласованности и ошибок. Тем более составы будут не основные, с большим количеством перестановок по ходу встречи. При таких обстоятельствах команды точно насобирают за 90 минут не один гол.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.65.