«Зенит» — «Нижний Новгород»: победит ли Семак без легионеров аутсайдера РПЛ?
Бразильцы и остальные иностранцы пока отдыхают.
21 июня 2022 года стартует межсезонный товарищеский турнир «Кубок Матч Премьер«. В первой игре в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» сыграют «Зенит» и «Нижний Новгород». Матч начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на игру Кубка Матч Премьер «Зенит» — «Нижний Новгород» 21 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с невысоким коэффициентом 1.43, это примерно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (21%), успех нижегородцев — за 7.10 (9%).
На то, что гости не проиграют в основное время, можно поставить за 2.85.
Также можно взять успех аутсайдера с учетом форы: Ф2(+1.5) идет за 1.66, Ф1(-1.5) — за 2.10.
Аналитики считают, что матч получится результативным, несмотря на то что последняя игра между командами завершилась всего 1:0 в пользу «Нижнего». На ТБ 2.5 коэффициент 1.65, на ТМ 2.5 — 2.24.
Индивидуальный тотал больше 1.5 гола на «Зенит» предложен за смешные 1.47, а вот ИТБ1 (2.5) оценен уже за довольно приятные 2.50. У «Нижнего Новгорода» даже один гол можно взять за 1.60.
Самый вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Зенита» за 6.90.
«Зенит» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ игры Кубка Матч Премьер 21 июня 2022 года
Так уж сложилось, но «Зенит» и «Нижний Новгород» сыграют дважды подряд. Команды встречались в заключительном туре чемпионата России, и тогда аутсайдеры еще под руководством Александра Кержакова добились важнейшей победы 1:0, сохранив место в РПЛ на будущий сезон. Прошел месяц, а в обоих коллективах случились значительные изменения.
«Нижний Новгород» потерял главную звезду — не продлил контракт с Александром Кержаковым и назначил на его место тренера молодежной сборной России Михаила Галактионова. Для него это будет первый матч во главе новой команды. Также клуб арендовал двух приличных игроков — нападающего «Уфы» Вячеслава Кротова и полузащитника «Локомотива» Дмитрия Рыбчинского.
«Зенит» расстался с Дзюбой, но подписал Зелимхана Бакаева. Бывший полузащитник «Спартака» уже оформил переход, но к тренировкам еще не приступил. Как и все иностранцы сине-бело-голубых — они на Кубке Матч Премьер не сыграют и, скорее всего, вернутся к товарищеской игре против «Црвены Звезды». В их отсутствие Сергей Семак доверит позиции на поле молодым русским ребятам. Поэтому не факт, что команды не устроят голевое безумие. Например, на «обе забьют» можно поставить за 1.80, а на «обе забьют — нет» — за 1.90.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Нижний Новгород»
Игроки только вернулись к тренировкам, тонуса у них никакого. Поэтому в первой игре стоит ждать несогласованности и ошибок. Тем более составы будут не основные, с большим количеством перестановок по ходу встречи. При таких обстоятельствах команды точно насобирают за 90 минут не один гол.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0