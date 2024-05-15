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Медведев рассказал, кого считает главными фаворитами «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, кого считает основными претендентами на победу в Открытом чемпионате Франции-2024.

«Я думаю, что если сыграют Новак Джоквович и Карлос Алькарас, они станут главными фаворитами. Им нравится это покрытие. Они выигрывали турниры «Большого шлема». Но сейчас, возможно, все немного более открыто, чем когда-либо прежде. И для меня это хорошо, потому что обычно на «Ролан Гаррос» я играю не так успешно», — приводит Sportskeeda слова Медведева.

Также россиянин отметил, что одним из основных кандидатов на победу может стать грек Стефанос Циципас.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже. В 2023 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, который в финале одолел норвежца Каспера Рууда. Медведев на прошлом «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге, потерпев поражение от бразильца Тьяго Уайлда.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-it-s-maybe-little-bit-open-ever-before-daniil-medvedev-french-open-favorites-amid-rafael-nadal-s-injury-concerns?key1=newsnowltennis
Теннис
Даниил Медведев
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