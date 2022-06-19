Эксперты назвали фаворита группы D чемпионата мира, где зажгут Мбаппе и Бензема

21 ноября 2022 года в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В июне определились все 32 участника мундиаля. Жеребьевка в группу D определила команды Франции, Дании, Австралии и Туниса. Первые три сборные играли в одном квартете на турнире в 2018 году.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают основным претендентом на первое место Францию. На ее победу в группе D можно поставить с коэффициентом 1.40, вероятность — примерно 71%. На то, что «Трехцветные» выйдут в плей-офф со второй строчки или вовсе провалят групповой этап, котировка — 2.95.

Вторым фаворитом на вершину таблицы после Франции идет Дания. Скандинавы дошли до полуфинала на последнем чемпионате Европы, без потери очков и с разницей +27 выиграли квалификацию к ЧМ-2022, а в Лиге наций возглавляют группу с теми же французами. На их триумф в квартете D котировка 4.00 (25%).

Выход с первого места в плей-офф Австралии или Туниса оценен одинаково — 20.0 (по 2%). Тут все очевидно — в противостоянии с грандами группы у них нет почти никаких шансов даже на второе место. Примерно так было на последнем мундиале, когда островитяне замкнули таблицу, а африканцы стали третьими только благодаря победе над еще более слабой Панамой.