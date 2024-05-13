Российский Медведев справился с сербским. Наш теннисист с огромным трудом избежал поражения в Риме

Даниил в тяжелейшем матче третьего круга итальянского «мастерса» победил Хамада Меджедовича.

Теннис. «Мастерс». Рим. Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Хамад Меджедович (Сербия, Q) — 7:6 (7:5), 2:6, 7:5

Россиянин Даниил Медведев продолжил защиту титула на «мастерсе» в Риме — в тяжелейшем трехсетовом матче он одолел серба Хамада Меджедовича и вышел в четвертый круг. Для этого ему понадобилось почти три часа.

Встреча с протеже Джоковича

Напомним, что в первом круге Медведев достаточно уверенно в двух партиях справился с молодым талантливым британцем Джеком Дрейпером. Но, главное, он прекрасно передвигался по медленному римскому грунту и не жаловался на последствия полученной в четвертьфинале «мастерса» в Мадриде травмы.

«Честно говоря, особо не переживал по этому поводу, поскольку мы с командой хорошо поработали и я был готов. Иначе я бы просто снялся. Но еще два-три дня назад понял, что чувствую себя все лучше и лучше. Последние два дня перед турниром я выкладывался на тренировках на сто процентов. В любом случае было приятно провести матч и дополнительно убедиться в собственной готовности. Ничего не болело, чему я, конечно, рад», — рассказал он после победы над Дрейпером.

Также Медведев обстоятельно, как он это любит, оценил условия в Риме. По его словам, они заметно отличаются от прошлогодних, а также от тех, которые были в 2024-м на грунте Монте-Карло и Мадрида. «Здесь все очень медленно, мячи тяжелые, поэтому пробить навылет очень трудно... Приходится гонять соперника влево-вправо, а значит, и соперник устает, и ты устаешь», — добавил он.

Естественно, у первой ракетки России не могли не спросить о сопернике по встрече третьего круга, тем более 20-летний Меджедович — личность весьма любопытная. Серб заставил о себе говорить после того, как в конце прошлого сезона выиграл «молодежный» Итоговый турнир в Милане. Причем там он обыграл сразу нескольких теннисистов топ-10, в том числе в финале — успевшего пошуметь среди взрослых француза Артура Фиса.

В какой-то степени парня считают наследником Новака Джоковича, но понятно, что оправдать надежды будет непросто. При этом Джокович хорошо знаком с молодым талантом и очень помог ему не только советами, но и финансово. Что, по словам отца Хамада, стало очень большим подспорьем в плане развития карьеры Меджедовича, фамилию которого можно вольно перевести с сербского как Медведев. «Он похож на медведя больше, чем я. Сильный. Может, чуть пониже, но больше похож на медведя», — с улыбкой сказал о будущем сопернике Даниил. Пообещав сделать все возможное, чтобы остановить продвижение Хамада в Риме. Тот, кстати, набрал неплохую форму — сперва из квалификации дошел до второго круга в Мадриде, а в столице Италии также из квалификации добрался до третьего раунда, пройдя австралийца Алексея Попырина и испанца Алехандро Давидовича-Фокину.

Хамад Меджедович. Фото Reuters

Успех без лучшего тенниса

И стартовая партия показала, что сербский Медведев способен оказать сопротивление Медведеву российскому. Пусть Даниил сразу взял подачу Хамада, повел 2:0, но соперник быстро пришел в себя и завязал борьбу. Мало того, при 4:3 в свою пользу наш теннисист сделал двойную на брейк-пойнте, проиграл свою подачу, и счет сравнялся. После чего соперники обменялись любезностями, по очереди еще по разу отдав свои подачи. Затем серб вышел вперед 6:5 и даже заработал сетбол в 12-м гейме. Даниил, впрочем, отыгрался, и судьбу сета решил тай-брейк. Подача Медведева и там продолжила барахлить, причем не шла не только первая, но порой и вторая — россиянин сделал две двойные, одну на собственном сетболе. Однако и молодой серб был небезупречен, так что на приеме второй сетбол Даниил использовал.

Дебют второго сета сложился для Медведева очень непросто. Стартовый гейм он удержал с четырех брейк-пойнтов. Но третий гейм спасти не удалось: вновь двойная, несколько хороших приемов — и серб повел с брейком. Уже к середине партии у Даниила набралось десять двойных. Неудивительно, что с учетом хорошей игры оппонента столько грубых ошибок привело ко второму брейку и проигранному сету.

К счастью, в третьей партии Медведев сумел прибавить и начать оказывать давление на подаче соперника. В итоге именно ему удался ранний брейк. Вскоре россиянин повел 4:1, однако спокойно довести матч до победы не удалось. Меджедович раскрепостился, заиграл на топ-уровне, а Даниил, напротив, допустил несколько сбоев. Так счет стал 4:4 и 0:30 на его подаче. Хорошо хоть россиянин вовремя собрался и важнейший гейм отстоял. А решающий брейк сделал при 6:5 в свою пользу.

«Моя подача отказывала, мои удары были не настолько агрессивны. Но даже не показав своего лучшего тенниса, я смог победить. Постараюсь сыграть лучше в следующем матче», — сообщил Медведев в интервью после матча. Его соперником во встрече за выход в четвертьфинал станет американец Томми Пол.