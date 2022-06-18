19 июня состоится вторая встреча финала Кубка Стэнли — «Колорадо» сыграет с «Тампой» на «Болл Арене». Игра начнется в 3.00 по московскому времени, официально в России она показана не будет. Счет в серии после первого матча — 1-0 в пользу «Эвеланш».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи хозяев. Поставить на успех «Колорадо» в основное время можно за 2.13, это примерно 47% вероятности. На победу «Тампы» котировка 2.90 (34%), на ничью — 4.40 (19%).

Если считаете, что Никита Кучеров не даст проиграть «Тампе», можете взять ставку «гости не проиграют» за 1.71.

Триумф «Колорадо» с учетом основного времени и овертаймов идет за 1.69, «Тампы» — за 2.22.

Свой прогноз на этот матч дал комментатор Алексей Андронов. Он верит, что вторая игра получится результативной для гостей.

«Играет «Тампа», которая в случае победы в третий раз подряд может претендовать на титул «команды-династии».

«Колорадо» уже давно сильно выступает в своей конференции, но зачастую это все касалось регулярного чемпионата. Похоже, что пазл сложился. Молодые игроки уже повзрослели.

Первый матч в Денвере получился двусмысленным. Андрей Василевский впервые в карьере пропустил три шайбы за первый период. Думаю, это связано все же с местом проведения матча, среднегорье, и необходимостью акклиматизации.

«Колорадо» с первых минут пошел вперед и заставил соперника много бегать. Предполагаю, что ко второй игре, которая пройдет снова в Денвере, акклиматизация должна пройти. «Тампа» должна выглядеть лучше. Еще одна история в этой серии — игра вратарей.

Василевский все же сильнее любого из «Колорадо» — Дарси Кюмпер пропустил три шайбы за первые 14 бросков. Отсюда и моя ставка. Стоит ждать верховой хоккей, в том числе от «Тампы», поэтому предлагаю индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы", — сказал Андронов для «Рейтинга Букмекеров».

В букмекерской компании БЕТСИТИ поставить на ИТБ2 (2.5) можно с коэффициентом 1.79.