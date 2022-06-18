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Сегодня, 19:15

«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Алексей Андронов верит в высокую результативность команды Кучерова

Прогноз экспертов на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 19 июня 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

19 июня состоится вторая встреча финала Кубка Стэнли — «Колорадо» сыграет с «Тампой» на «Болл Арене». Игра начнется в 3.00 по московскому времени, официально в России она показана не будет. Счет в серии после первого матча — 1-0 в пользу «Эвеланш».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи хозяев. Поставить на успех «Колорадо» в основное время можно за 2.13, это примерно 47% вероятности. На победу «Тампы» котировка 2.90 (34%), на ничью — 4.40 (19%).

Если считаете, что Никита Кучеров не даст проиграть «Тампе», можете взять ставку «гости не проиграют» за 1.71.

Триумф «Колорадо» с учетом основного времени и овертаймов идет за 1.69, «Тампы» — за 2.22.

Свой прогноз на этот матч дал комментатор Алексей Андронов. Он верит, что вторая игра получится результативной для гостей.

«Играет «Тампа», которая в случае победы в третий раз подряд может претендовать на титул «команды-династии».

«Колорадо» уже давно сильно выступает в своей конференции, но зачастую это все касалось регулярного чемпионата. Похоже, что пазл сложился. Молодые игроки уже повзрослели.

Первый матч в Денвере получился двусмысленным. Андрей Василевский впервые в карьере пропустил три шайбы за первый период. Думаю, это связано все же с местом проведения матча, среднегорье, и необходимостью акклиматизации.

«Колорадо» с первых минут пошел вперед и заставил соперника много бегать. Предполагаю, что ко второй игре, которая пройдет снова в Денвере, акклиматизация должна пройти. «Тампа» должна выглядеть лучше. Еще одна история в этой серии игра вратарей.

Василевский все же сильнее любого из «Колорадо» Дарси Кюмпер пропустил три шайбы за первые 14 бросков. Отсюда и моя ставка. Стоит ждать верховой хоккей, в том числе от «Тампы», поэтому предлагаю индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы", — сказал Андронов для «Рейтинга Букмекеров».

В букмекерской компании БЕТСИТИ поставить на ИТБ2 (2.5) можно с коэффициентом 1.79.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз на матч НХЛ 19 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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