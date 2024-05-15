Медведев не выигрывал турниры уже целый год. Что с ним происходит?

Даниил после вылета с «мастерса» в Риме справил неприятный «юбилей».

Даниил Медведев последним из россиян вылетел с турнира в Риме, уступив в четвертом круге итальянского «мастерса» Томми Полу. Таким образом, он вновь не смог защитить титул, но даже не это главное. Лидер нашего тенниса к данному моменту не завоевывал титулов уже ровно год. И такая трофейная засуха для одного из лучших игроков мира совершенно нетипична. Мало того, сам Даниил со своего дебютного трофея, завоеванного более шести лет назад, никогда прежде не сталкивался со столь продолжительной безвыигрышной серией.

Некомфортно без титулов

Действительно, за всю предыдущую карьеру у Даниила не было столь длительных бестрофейных периодов. Напомним, что первый из своих 20 титулов он завоевал в январе 2018-го в Сиднее, обыграв австралийца Алекса де Минаура. И с тех побеждал регулярно, а порой и серийно. Так, в августе — октябре 2019-го он завоевал три титула, с июня по сентябрь 2021-го — еще три, а с февраля по май 2023-го и вовсе сделал чемпионский покер в Роттердаме, Дохе, Дубае и как раз в Риме. Но затем как отрезало. Предыдущий антирекорд датирован периодом с 12 сентября 2021-го до 6 августа 2022-го. Тогда после успеха на US Open Даниил не побеждал почти 11 месяцев до небольшого турнира ATP 250 в Лос-Кабосе.

Даниил Медведев. Фото Reuters

При этом не сказать, что россиянин в последний год играет плохо. Отнюдь, он по-прежнему остается лучшим теннисистом нашей страны и является четвертой ракеткой мира, а в чемпионской гонке 2024-го занимает второе место и, скорее всего, сохранит его к старту «Ролан Гаррос». Медведев за последние 365 дней пять раз добирался до финалов — на US Open, в Пекине, Вене, на Australian Open и в Индиан-Уэллсе.

Грунтовый сезон пока получается у него не выдающимся, но не сказать, что по его меркам на данном покрытии совсем провальным — шесть побед при формально трех, а в реальности двух (в Мадриде он снялся из-за травмы) поражениях — в третьем круге в Монте-Карло от россиянина Карена Хачанова, а в Риме в четвертом круге от американца Томми Пола. В столице Испании, напомним, Медведев отказался от продолжения борьбы после первого сета четвертьфинала против чеха Иржи Лехечки.

Не стоит также забывать, что под вопросом был сам факт участия Даниила в римском «мастерсе». Приятно, что травма оказалась несерьезной, он быстро восстановился и не усугубил повреждение в матчах, но при этом все равно на несколько дней выпал из тренировочного процесса. Свое поражение от Пола он объяснил в том числе тем, что не смог быстро адаптироваться к условиям данного конкретного корта. «Что мне иногда трудно на грунте, так это привыкнуть к условиям, которые на каждом корте, на каждом турнире в мире немного разные. На кортах с твердым покрытием существуют аналогичные сложности, но там у меня есть способность быстро адаптироваться к изменениям, а на грунте требуется больше времени», — заявил Медведев в столице Италии на пресс-конференции после поражения.

Новак Джокович. Фото Reuters

У Джоковича с Алькарасом тоже есть проблемы

Он также признал, что во время игры с Полом психологически находился не на должном уровне. Пришлось ему комментировать и большие сложности с подачей, которые были очень заметны в Риме. Некогда грозное оружие превратилось в ахиллесову пяту — приносило из-за низкого процента первой подачи мало «дешевых» очков, приводило к массе двойных ошибок. «Есть причина, из-за которой я стал меньше работать над подачей, — это мое тело. Хотя сейчас я чувствую себя гораздо лучше и в Мадриде отлично подавал. Но в Риме это делать не получалось. Надеюсь, я смогу вернуть стабильность, начав снова серьезно отрабатывать этот элемент. Были периоды, когда на тренировках я вообще не подавал, только в матчах. Теперь здоровье должно позволить больше практиковаться и вернуть себе ту подачу, которую я люблю», — объяснил ситуацию Медведев, в феврале — марте испытывавший сложности с плечом.

Что ж, если Даниил за ближайшие полторы недели до старта Открытого чемпионата Франции найдет свою подачу, то на жестком грунте «Ролан Гаррос» вполне может рассчитывать не только на улучшение прошлогоднего результата (вылет в первом круге), но и как минимум на четвертьфинал. Хотя понятно, что шансы на титул в Париже невелики. А бестрофейную серию вполне можно прервать летом на траве или на любимом харде, главное — решить все сложности со здоровьем.

Кстати, не только Медведев из лидеров мирового тенниса переживает непростой период в карьере. Так, серб Новак Джокович, пусть и лидирует в рейтинге, остается без титулов уже полгода — с ноября 2023-го, причем в чемпионской гонке нынешнего сезона отстает от Даниила более чем на полторы тысячи очков. А третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас после титула на Уимблдоне-2023 за десять месяцев выиграл только один трофей (в Индиан-Уэллсе-2024) и еще только раз добрался до финала. Особняком стоит итальянец Янник Синнер с его шестью титулами за последние 365 дней, но он в последние недели, как и Алькарас, страдает из-за травмы. Все это гарантирует нам совершенно непредсказуемый «Ролан Гаррос», который, напомним, стартует уже 26 мая.