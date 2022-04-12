Армейцы Москвы и Санкт-Петербурга 12 апреля 2022 года проведут шестой и, возможно, заключительный матч серии за выход в финал Кубка Гагарина. Игра состоится на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. За битвой двух столиц можно понаблюдать в прямом эфире на телеканале matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что победить в предстоящей игре должны хозяева льда. На успех ЦСКА, который проиграл два последних матча серии и уступает 2:3, можно поставить с коэффициентом 1.84 (54% вероятности). Победа питерского клуба в основное время оценена котировкой 3.50 (28%), а ничья — 4.50 (18%).

Автор ставки 1000 рублей на победу гостей сможет забрать выигрыш в 3500 рублей.

СКА оказался убедительнее соперника в двух последних матчах и вырвался вперед в серии до четырех побед. Еще одна победа гарантирует команде Романа Ротенберга место в финале Кубка Гагарина. Если убеждены, что это случится уже по итогам шестой игры, ставьте на то, что гости не проиграют за коэффициент 1.90.

Пенальти в футболе не редкость, а вот буллит в хоккее — еще какая. Но если поставить на штрафной бросок в предстоящем матче за котировку 10.0, то можно неплохо прокачать кошелек.

Также есть другие варианты для ставок с очень высокими коэффициентами, но если угадать один из них, то можно почувствовать себя не только королем беттинга, но вообще королем мира: удаление главного тренера и разбитое стекло котируются за 20.0, а заброшенная вратарем шайба — за 1500.0.