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Сегодня, 15:15

ЦСКА — СКА: где смотреть матч КХЛ 12 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — СКА 12 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Данила Моисеев (СКА) против Класа Далбека (ЦСКА).
Фото Global Look Press

Армейцы Москвы и Санкт-Петербурга 12 апреля 2022 года проведут шестой и, возможно, заключительный матч серии за выход в финал Кубка Гагарина. Игра состоится на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. За битвой двух столиц можно понаблюдать в прямом эфире на телеканале matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что победить в предстоящей игре должны хозяева льда. На успех ЦСКА, который проиграл два последних матча серии и уступает 2:3, можно поставить с коэффициентом 1.84 (54% вероятности). Победа питерского клуба в основное время оценена котировкой 3.50 (28%), а ничья — 4.50 (18%).

Автор ставки 1000 рублей на победу гостей сможет забрать выигрыш в 3500 рублей.

СКА оказался убедительнее соперника в двух последних матчах и вырвался вперед в серии до четырех побед. Еще одна победа гарантирует команде Романа Ротенберга место в финале Кубка Гагарина. Если убеждены, что это случится уже по итогам шестой игры, ставьте на то, что гости не проиграют за коэффициент 1.90.

Пенальти в футболе не редкость, а вот буллит в хоккее — еще какая. Но если поставить на штрафной бросок в предстоящем матче за котировку 10.0, то можно неплохо прокачать кошелек.

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Также есть другие варианты для ставок с очень высокими коэффициентами, но если угадать один из них, то можно почувствовать себя не только королем беттинга, но вообще королем мира: удаление главного тренера и разбитое стекло котируются за 20.0, а заброшенная вратарем шайба — за 1500.0.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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«Бавария» — «Вильярреал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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