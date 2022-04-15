Илья Воробьев: «Минулин готов к первому матчу с ЦСКА»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина с ЦСКА.
— Какие ощущения перед финалом?
— Хорошие. Дали ребятам пару дней отдохнуть. Эмоции положительные, только позитив.
— Три дня вы не знали, с кем из армейцев сыграете в финале. Насколько отличаются детали подготовки от того, что в финал вышел ЦСКА, а не СКА?
— Разница между командами есть. От этого мы и отталкивались. Но мы были готовы на две команды. Знали, что будем делать. Сейчас уже знаем все досконально.
— Как только ЦСКА вышел в финал, болельщики начали вспоминать бывших игроков, которые поменяли команды. Обращаете ли вы на это внимание?
— Обычно эти ребята дополнительно мотивированы против бывшей команды. Может быть, лучше бы вспомнить 2016 год.
— Какие сильные стороны «Металлурга», которые помогут обыграть армейцев, можете отметить?
— Движение и быстроту, как и с любой играющей командой. Это наш стиль — лучше сказать так.
— После пятого матча с «Трактором» вы говорили, что у вас есть предпочтения, с кем сыграть в финале. По итогам западной серии они подтвердились?
— Это мои предпочтения. С одной стороны, интересно снова сыграть с ЦСКА. С другой, интересно было бы отмазаться у СКА за 2017 год. Это мои внутренние мысли.
— Артем Минулин катается сегодня с общей группой. Он готов к первому матчу с ЦСКА?
— Да.
Для «Металлурга» этот финал будет четвертым. Ранее они добирались до решающей серии плей-офф в 2014, 2016 и 2017 годах, проиграв только в последнем походе за трофеем.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|18.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|- : -