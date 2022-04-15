Илья Воробьев: «Минулин готов к первому матчу с ЦСКА»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина с ЦСКА.

— Какие ощущения перед финалом?

— Хорошие. Дали ребятам пару дней отдохнуть. Эмоции положительные, только позитив.

— Три дня вы не знали, с кем из армейцев сыграете в финале. Насколько отличаются детали подготовки от того, что в финал вышел ЦСКА, а не СКА?

— Разница между командами есть. От этого мы и отталкивались. Но мы были готовы на две команды. Знали, что будем делать. Сейчас уже знаем все досконально.

— Как только ЦСКА вышел в финал, болельщики начали вспоминать бывших игроков, которые поменяли команды. Обращаете ли вы на это внимание?

— Обычно эти ребята дополнительно мотивированы против бывшей команды. Может быть, лучше бы вспомнить 2016 год.

— Какие сильные стороны «Металлурга», которые помогут обыграть армейцев, можете отметить?

— Движение и быстроту, как и с любой играющей командой. Это наш стиль — лучше сказать так.

— После пятого матча с «Трактором» вы говорили, что у вас есть предпочтения, с кем сыграть в финале. По итогам западной серии они подтвердились?

— Это мои предпочтения. С одной стороны, интересно снова сыграть с ЦСКА. С другой, интересно было бы отмазаться у СКА за 2017 год. Это мои внутренние мысли.

— Артем Минулин катается сегодня с общей группой. Он готов к первому матчу с ЦСКА?

— Да.

Для «Металлурга» этот финал будет четвертым. Ранее они добирались до решающей серии плей-офф в 2014, 2016 и 2017 годах, проиграв только в последнем походе за трофеем.