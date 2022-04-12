12 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов встретятся «Вильярреал» и «Бавария». Игра начнется в 22.00 мск на стадионе «Альянц Арена», трансляцию встречи покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Главный арбитр — словенец Славко Винчич, на ВАР ему поможет итальянец Массимилиано Иррати.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ однозначным фаворитом считают «Баварию». На победу хозяев можно поставить за 1.25 (вероятность исхода — 80%), коэффициент на ничью 6.70 (14%), а котировка на успех «Вильярреала» — 11.00 (6%).

Если «Вильярреал» продолжит творить чудеса в еврокубках, то при ставке 1000 рублей на ничью выплата в случае успеха составит 6700 рублей.

Интересный и реалистичный вариант голов «Баварии» — тотал больше 3.5 мяча, котировка на событие — 3.20. Обратная ставка оценивается в 1.35.

А вот в «Вильярреал» аналитики компании практически не верят — даже тотал больше одного мяча котируется за 2.65. В обратную сторону можно поставить за 1.44.

Если вы ожидаете выдающейся игры от «Баварии» в попытке отомстить за поражение в первом матче, есть смысл поставить на победу хозяев с форой для большего интереса:

• Ф1 (-1.5) — за 1.69;

• Ф1 (-2.5) — за 2.65;

• Ф2 (+1.5) — за 2.18;

• Ф2 (+2.5) — за 1.48.

Забьют ли обе команды? На это есть неплохие шансы, коэффициент — 1.77. Вероятность, что забьет только одна команда или не забьет никто, меньше и составляет 2.05.

Наиболее возможным точным счетом аналитики компании считают победу «Баварии» 2:0 за 7.50.