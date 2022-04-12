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Сегодня, 13:15

Бавария — Вильярреал: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 апреля 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Вильярреал» 12 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Роберт Левандовский тренируется перед игрой с «Вильярреалом».
Фото Global Look Press

12 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов встретятся «Вильярреал» и «Бавария». Игра начнется в 22.00 мск на стадионе «Альянц Арена», трансляцию встречи покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Главный арбитр — словенец Славко Винчич, на ВАР ему поможет итальянец Массимилиано Иррати.

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Вильярреал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ однозначным фаворитом считают «Баварию». На победу хозяев можно поставить за 1.25 (вероятность исхода — 80%), коэффициент на ничью 6.70 (14%), а котировка на успех «Вильярреала» — 11.00 (6%).

Если «Вильярреал» продолжит творить чудеса в еврокубках, то при ставке 1000 рублей на ничью выплата в случае успеха составит 6700 рублей.

Интересный и реалистичный вариант голов «Баварии» — тотал больше 3.5 мяча, котировка на событие — 3.20. Обратная ставка оценивается в 1.35.

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А вот в «Вильярреал» аналитики компании практически не верят — даже тотал больше одного мяча котируется за 2.65. В обратную сторону можно поставить за 1.44.

Если вы ожидаете выдающейся игры от «Баварии» в попытке отомстить за поражение в первом матче, есть смысл поставить на победу хозяев с форой для большего интереса:

Ф1 (-1.5) — за 1.69;

Ф1 (-2.5) — за 2.65;

Ф2 (+1.5) — за 2.18;

Ф2 (+2.5) — за 1.48.

Забьют ли обе команды? На это есть неплохие шансы, коэффициент — 1.77. Вероятность, что забьет только одна команда или не забьет никто, меньше и составляет 2.05.

Наиболее возможным точным счетом аналитики компании считают победу «Баварии» 2:0 за 7.50.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Вильярреал
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«Реал» — «Челси»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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