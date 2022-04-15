Плотников отомстит за то, что его некрасиво убрали из «Магнитки»? Игрока сборной обвинили в токсичности

Теперь он сыграет за ЦСКА в финале против бывшего клуба.

«Предпочтение внутри себя есть, но скажу так: пусть они разбираются, мы передохнем пару дней и будем готовиться к любой из армейских команд», — так Илья Воробьев ответил на вопрос о сопернике по финалу после пятого матча с «Трактором». Предположу, что итоги Западной конференции не совпали с мыслями главного тренера «Магнитки». Финал против СКА, где Воробьев отработал один сезон и был уволен после чемпионата мира-2019 (сделайте мостик к системе СКА — сборная), отличался бы большей принципиальностью. Как и для других игроков «Металлурга», прошедших петербуржский клуб.

В седьмом матче финала «Запада» у ЦСКА нашелся герой, который хотел приехать в Магнитогорск и отобрать у «сталеваров» Кубок Гагарина ничуть не меньше, чем игроки СКА. Оформивший дубль Сергей Плотников создал для москвичей комфортный задел, который они благополучно удержали, сыграв третий период по методичкам Игоря Никитина. Форвард молчал всю серию (ноль очков), а в заключительном матче напомнил о своем мастерстве как никогда вовремя.

Теперь Плотников встретится с командой, где провел неоднозначный прошлый сезон. В июле «Металлург» расторг контракт с форвардом, недвусмысленно обвинив его в скверном характере. Вы же помните слова директора «Магнитки» Сергея Ласькова, что нападающий разлагал коллектив, а некоторые иностранцы не хотели играть с ним в одной команде? Плотников и его партнер по звену Николай Прохоркин, которого обменяли в «Авангард», стали заложниками завышенных ожиданий от контрактов с уральцами. Их пригласили на лидерские роли, чтобы они рулили раздевалкой и приносили результат на льду. Идея обернулась провалом.

Статистика не объясняет недовольства игрой Сергея. Регулярку Плотников завершил вторым бомбардиром, а в плей-офф вошел в топ-4 по результативности. Вот только стабильности нападающему не хватало. Осталась в памяти его безголевая серия из 16 матчей, а в полуфинале «Востока» «Авангард» выключил звено Прохоркина. Сергей набрал очки только в одной игре из шести и запомнился неоправданными удалениями.

Сергей Плотников. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Все это наложилось на неблагоприятную атмосферу в коллективе. Потасовка в самолете, конфликты в раздевалке. Сергей и Николай, почувствовав элитарность, не смогли сплотить команду и поднять парней на бой. Ласьков говорил, что Плотников слишком давил на партнеров и повышал голос на молодых ребят. Противовесом в раздевалке выступал Егор Яковлев, который взял коллектив под опеку после ухода Плотникова и Прохоркина.

Расставание с дорогим хоккеистом, который не оправдал надежд, — логичный итог взаимоотношений Плотникова и «Металлурга». Игрой за сборную, «Локомотив» и СКА Сергей заслужил уважительное отношение. «Магнитка» сама завысила ожидания от нападающего. К работоспособности и бойцовским качествам Сергея нет претензий. Только от него как от форварда первого звена с солидным контрактом ждали прежде всего голов и передач, а не дестабилизации командного духа и срывов на льду. «Металлург», отказавшись от Плотникова, ничего не потерял. Клуб ушел от концепции топ-звена и собрал три равные тройки без намеков на несогласие в коллективе. Получилось бы это с Сергеем — большой вопрос.

Сергей Плотников. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Плотников долго не скучал без работы. Нападающего пригласил ЦСКА, выписав меньший контракт (45 миллионов) — что логично, ведь хоккеист получил отступные от «Металлурга». Сергей попал в новую среду с состоявшимися лидерами и «дедами» в раздевалке. Смена обстановки пошла на пользу. Тренерский штаб встроил форварда в систему с максимальной пользой. Не было сомнений, что Сергей — обученный и требовательный к себе игрок. Волновало, как он вольется в сложившийся коллектив. Адаптация прошла спокойно — никаких слухов о конфликтности. Сергей Федоров, обладающий огромным авторитетом среди хоккеистов, не стал бы терпеть вольности от игроков и токсичность в коллективе.

Плотников завершил регулярку вторым снайпером и четвертым бомбардиром ЦСКА. В плей-офф результативность снизилась, но вчерашний дубль компенсирует кризис в серии с «Динамо». Противостояние «Металлурга» и ЦСКА связывают личные дуэли. Плотников (как и магнитогорский воспитанник Каменев) выйдет против команды, где усомнились в его качествах и отказались от сотрудничества. Этот сюжет обещает не менее горячую развязку, чем встреча Голдобина, Лайпсика и Коростелева с бывшими одноклубниками и тренерами.