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Сегодня, 14:30

Плотников отомстит за то, что его некрасиво убрали из «Магнитки»? Игрока сборной обвинили в токсичности

Хоккеист ЦСКА Плотников сыграет с бывшим клубом «Металлургом» в финале Кубка Гагарина
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Плотников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Плотников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Плотников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Теперь он сыграет за ЦСКА в финале против бывшего клуба.

«Предпочтение внутри себя есть, но скажу так: пусть они разбираются, мы передохнем пару дней и будем готовиться к любой из армейских команд», — так Илья Воробьев ответил на вопрос о сопернике по финалу после пятого матча с «Трактором». Предположу, что итоги Западной конференции не совпали с мыслями главного тренера «Магнитки». Финал против СКА, где Воробьев отработал один сезон и был уволен после чемпионата мира-2019 (сделайте мостик к системе СКА — сборная), отличался бы большей принципиальностью. Как и для других игроков «Металлурга», прошедших петербуржский клуб.

В седьмом матче финала «Запада» у ЦСКА нашелся герой, который хотел приехать в Магнитогорск и отобрать у «сталеваров» Кубок Гагарина ничуть не меньше, чем игроки СКА. Оформивший дубль Сергей Плотников создал для москвичей комфортный задел, который они благополучно удержали, сыграв третий период по методичкам Игоря Никитина. Форвард молчал всю серию (ноль очков), а в заключительном матче напомнил о своем мастерстве как никогда вовремя.

Хоккеисты ЦСКА. «Магнитка» — ЦСКА. Суперфинал Суперкубка Гагарина

Теперь Плотников встретится с командой, где провел неоднозначный прошлый сезон. В июле «Металлург» расторг контракт с форвардом, недвусмысленно обвинив его в скверном характере. Вы же помните слова директора «Магнитки» Сергея Ласькова, что нападающий разлагал коллектив, а некоторые иностранцы не хотели играть с ним в одной команде? Плотников и его партнер по звену Николай Прохоркин, которого обменяли в «Авангард», стали заложниками завышенных ожиданий от контрактов с уральцами. Их пригласили на лидерские роли, чтобы они рулили раздевалкой и приносили результат на льду. Идея обернулась провалом.

Статистика не объясняет недовольства игрой Сергея. Регулярку Плотников завершил вторым бомбардиром, а в плей-офф вошел в топ-4 по результативности. Вот только стабильности нападающему не хватало. Осталась в памяти его безголевая серия из 16 матчей, а в полуфинале «Востока» «Авангард» выключил звено Прохоркина. Сергей набрал очки только в одной игре из шести и запомнился неоправданными удалениями.

Сергей Плотников. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Плотников.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Все это наложилось на неблагоприятную атмосферу в коллективе. Потасовка в самолете, конфликты в раздевалке. Сергей и Николай, почувствовав элитарность, не смогли сплотить команду и поднять парней на бой. Ласьков говорил, что Плотников слишком давил на партнеров и повышал голос на молодых ребят. Противовесом в раздевалке выступал Егор Яковлев, который взял коллектив под опеку после ухода Плотникова и Прохоркина.

Расставание с дорогим хоккеистом, который не оправдал надежд, — логичный итог взаимоотношений Плотникова и «Металлурга». Игрой за сборную, «Локомотив» и СКА Сергей заслужил уважительное отношение. «Магнитка» сама завысила ожидания от нападающего. К работоспособности и бойцовским качествам Сергея нет претензий. Только от него как от форварда первого звена с солидным контрактом ждали прежде всего голов и передач, а не дестабилизации командного духа и срывов на льду. «Металлург», отказавшись от Плотникова, ничего не потерял. Клуб ушел от концепции топ-звена и собрал три равные тройки без намеков на несогласие в коллективе. Получилось бы это с Сергеем — большой вопрос.

Сергей Плотников. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Сергей Плотников.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Плотников долго не скучал без работы. Нападающего пригласил ЦСКА, выписав меньший контракт (45 миллионов) — что логично, ведь хоккеист получил отступные от «Металлурга». Сергей попал в новую среду с состоявшимися лидерами и «дедами» в раздевалке. Смена обстановки пошла на пользу. Тренерский штаб встроил форварда в систему с максимальной пользой. Не было сомнений, что Сергей — обученный и требовательный к себе игрок. Волновало, как он вольется в сложившийся коллектив. Адаптация прошла спокойно — никаких слухов о конфликтности. Сергей Федоров, обладающий огромным авторитетом среди хоккеистов, не стал бы терпеть вольности от игроков и токсичность в коллективе.

Плотников завершил регулярку вторым снайпером и четвертым бомбардиром ЦСКА. В плей-офф результативность снизилась, но вчерашний дубль компенсирует кризис в серии с «Динамо». Противостояние «Металлурга» и ЦСКА связывают личные дуэли. Плотников (как и магнитогорский воспитанник Каменев) выйдет против команды, где усомнились в его качествах и отказались от сотрудничества. Этот сюжет обещает не менее горячую развязку, чем встреча Голдобина, Лайпсика и Коростелева с бывшими одноклубниками и тренерами.

Илья Воробьев
Сергей Плотников
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 0
1. Металлург - ЦСКА
0 - 0
2. Металлург - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Металлург
0 - 0
4. ЦСКА - Металлург
0 - 0
0 - 0
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
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18.04 17:00
Металлург – ЦСКА
 - : -
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