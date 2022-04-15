Гомоляко о приглашении Лайпсика в «Магнитку»: «Импонировали его техника и катание»

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко ответил на вопросы журналистов на открытой тренировке перед финалом с ЦСКА.

— ЦСКА возглавляет Сергей Федоров, который перед нынешнем сезоном перешел из управленческого штаба на роль тренера. Вы в прошлом работали тренером, сейчас занимаетесь селекцией. Вас удивило решение Федорова стать главным тренером?

— У Сергея хороший хоккейный склад ума. Поэтому я не удивлен. Думаю, в будущем Сергей будет прекрасным тренером.

— Какие компоненты станут ключевыми в финале? Физика? Нацеленность и количество бросков в створ?

— Голы, голы. Чем больше забьем, тогда победим. В каждой игре надо забить на один гол больше, чем соперник.

— За «Металлург» играет Брендэн Лайпсик, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА. Как вам удалось пригласить его в «Магнитку»?

— Появился такой вариант, мы созвонились с агентом. Я смотрел на него в ЦСКА и знал, как он играл за океаном. Импонировали его техника и катание. Мне нравятся техничные ребята. Мы в то время искали центрального нападающего. Когда появился Филипп Майе, подумали, что это будет хорошая пара, и подписали Лайпсика.

— Довольны их тройкой с Николаем Голдобиным? Они не только играют полезно, но и забивают красивые голы.

— Главное, что они их забивают. Красивые или нет — без разницы.