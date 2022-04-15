Спортивный директор «Магнитки» Гомоляко рассказал, за счет чего команда может обыграть в финале ЦСКА

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко на открытой тренировке перед финалом с ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящей серии с армейцами.

— Поделитесь ощущениями от того, что спустя несколько лет «Металлург» снова добрался до финала?

— Прекрасные ощущения. Других слов нет. Ждем финала.

— Какие ожидания от соперника? С одной стороны, ЦСКА играл на три дня дольше. С другой — у них лучший игровой тонус.

— Не хочу говорить о сопернике. Уже говорил: если мы сыграем в свой хоккей, то нам не страшен никакой соперник. Будем придерживаться своей тактики — и у нас все получится.

— Вы и перед серией с «Авангардом», и перед «Трактором» говорили, что эти противостояния непринципиальны для вас. ЦСКА в финале — тоже непринципиальный соперник?

— А какая у меня должна быть принципиальность? Всегда говорю, что принципиальных соперников нет. Есть соперник, которого мы должны обыграть. На данном этапе это ЦСКА. Мы должны выиграть и забрать Кубок Гагарина.