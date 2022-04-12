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«Бавария» — «Вильярреал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 12 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

«Бавария» — «Вильярреал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 12 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Роберт Левандовски, «Бавария».
Фото Global Look Press

«Вильярреал» сотворил чудо в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: обыграл «Баварию» с минимальным счетом и не пропустил. 12 апреля 2022 года пройдет ответная игра на «Альянц Арене» — стадионе мюнхенцев. Встреча начнется в 22.00 (мск), прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Вильярреал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев огромным безусловным фаворитом: коэффициент на победу «Баварии» — 1.25, примерно 79% вероятности. На еще одну сенсацию от «Вильярреала» можно поставить за фантастические 11.50 (8%). Ничья оценена практически в два раза ниже — 6.70 (13%).

Ставка в 1000 рублей на ничью, если она состоится, принесет 6700 рублей.

Если верите, что «Вильярреал» не проиграет и пройдет в следующий раунд, берите «двойной исход» за 4.20.

Также на игру традиционно представлена широкая линия результатов с форой. Причем на «Баварию» нет ни одной положительной, а на «Вильярреал» — отрицательной.

• Ф1 (-1.5) идет за 1.68;

• Ф1 (-2.5) — за 2.65;

• Ф2 (+1.5) — за 2.18;

• Ф2 (+2.5) — за 1.48.

В ответной игре 1/8 финала с «Зальцбургом» мюнхенцы забили семь мячей. Индивидуальный тотал больше 2.5 гола на ответку с «Вильярреалом» идет за 1.86, больше 3.5 — за 3.20. Шанс, что гости закатят больше одного мяча, оценен солидным коэффициентом 3.90, меньше 1.5 гола идет за 1.25.

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Самый вероятный бомбардир в составе «Баварии» — Роберт Левандовски: коэффициент на его гол — скромные 1.35. У «Вильярреала» активности и результата в атаке ожидают от Арно Груневелда и Жерара Морено: на точный удар кого-то из них можно поставить за 3.80.

Вероятность пенальти оценена приемлемыми 2.30, «пенальти не будет» можно оформить за 1.58.

Коэффициент на удаление выглядит нереалистичным — 4.00, отсутствие красной карточки идет за 1.22.

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ФК Бавария
ФК Вильярреал
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«Реал» — «Челси»: где смотреть матч Лиги чемпионов 12 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

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Динамо

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П
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Краснодар

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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

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Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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