«Бавария» — «Вильярреал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 12 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

«Вильярреал» сотворил чудо в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: обыграл «Баварию» с минимальным счетом и не пропустил. 12 апреля 2022 года пройдет ответная игра на «Альянц Арене» — стадионе мюнхенцев. Встреча начнется в 22.00 (мск), прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев огромным безусловным фаворитом: коэффициент на победу «Баварии» — 1.25, примерно 79% вероятности. На еще одну сенсацию от «Вильярреала» можно поставить за фантастические 11.50 (8%). Ничья оценена практически в два раза ниже — 6.70 (13%).

Ставка в 1000 рублей на ничью, если она состоится, принесет 6700 рублей.

Если верите, что «Вильярреал» не проиграет и пройдет в следующий раунд, берите «двойной исход» за 4.20.

Также на игру традиционно представлена широкая линия результатов с форой. Причем на «Баварию» нет ни одной положительной, а на «Вильярреал» — отрицательной.

• Ф1 (-1.5) идет за 1.68;

• Ф1 (-2.5) — за 2.65;

• Ф2 (+1.5) — за 2.18;

• Ф2 (+2.5) — за 1.48.

В ответной игре 1/8 финала с «Зальцбургом» мюнхенцы забили семь мячей. Индивидуальный тотал больше 2.5 гола на ответку с «Вильярреалом» идет за 1.86, больше 3.5 — за 3.20. Шанс, что гости закатят больше одного мяча, оценен солидным коэффициентом 3.90, меньше 1.5 гола идет за 1.25.

Самый вероятный бомбардир в составе «Баварии» — Роберт Левандовски: коэффициент на его гол — скромные 1.35. У «Вильярреала» активности и результата в атаке ожидают от Арно Груневелда и Жерара Морено: на точный удар кого-то из них можно поставить за 3.80.

Вероятность пенальти оценена приемлемыми 2.30, «пенальти не будет» можно оформить за 1.58.

Коэффициент на удаление выглядит нереалистичным — 4.00, отсутствие красной карточки идет за 1.22.