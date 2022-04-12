«Бавария» — «Вильярреал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 12 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
«Вильярреал» сотворил чудо в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: обыграл «Баварию» с минимальным счетом и не пропустил. 12 апреля 2022 года пройдет ответная игра на «Альянц Арене» — стадионе мюнхенцев. Встреча начнется в 22.00 (мск), прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев огромным безусловным фаворитом: коэффициент на победу «Баварии» — 1.25, примерно 79% вероятности. На еще одну сенсацию от «Вильярреала» можно поставить за фантастические 11.50 (8%). Ничья оценена практически в два раза ниже — 6.70 (13%).
Ставка в 1000 рублей на ничью, если она состоится, принесет 6700 рублей.
Если верите, что «Вильярреал» не проиграет и пройдет в следующий раунд, берите «двойной исход» за 4.20.
Также на игру традиционно представлена широкая линия результатов с форой. Причем на «Баварию» нет ни одной положительной, а на «Вильярреал» — отрицательной.
• Ф1 (-1.5) идет за 1.68;
• Ф1 (-2.5) — за 2.65;
• Ф2 (+1.5) — за 2.18;
• Ф2 (+2.5) — за 1.48.
В ответной игре 1/8 финала с «Зальцбургом» мюнхенцы забили семь мячей. Индивидуальный тотал больше 2.5 гола на ответку с «Вильярреалом» идет за 1.86, больше 3.5 — за 3.20. Шанс, что гости закатят больше одного мяча, оценен солидным коэффициентом 3.90, меньше 1.5 гола идет за 1.25.
Самый вероятный бомбардир в составе «Баварии» — Роберт Левандовски: коэффициент на его гол — скромные 1.35. У «Вильярреала» активности и результата в атаке ожидают от Арно Груневелда и Жерара Морено: на точный удар кого-то из них можно поставить за 3.80.
Вероятность пенальти оценена приемлемыми 2.30, «пенальти не будет» можно оформить за 1.58.
Коэффициент на удаление выглядит нереалистичным — 4.00, отсутствие красной карточки идет за 1.22.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0