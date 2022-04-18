Михаил Тюркин покинул пост генерального директора «Динамо»

Михаил Тюркин покинул должность генерального директора московского «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, специалист покинул свой пост по обоюдному согласию сторон.

«СЭ» ранее сообщал о том, что Тюркин покинет должность гендиректора «Динамо».

Тюркин был назначен на этот пост в августе 2021 года. С 2010 по 2012 год он возглавлял «Динамо». Позднее он был назначен на должность вице-президента клуба, от которой был освобожден в 2016 году.

Напомним, что «Динамо» в этом сезоне дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА со счетом 0-4 в серии.