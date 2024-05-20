Орлов о победе «Зенита» в Грозном: «Как можно сдавать игры с таким счетом? Просто недонастрой и потеря концентрации»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» ответил критикам «Зенита», которые считают, что «Ахмат» не особо сопротивлялся в матче 29-го тура РПЛ с петербургским клубом.

Игра между командами, состоявшаяся 19 мая в Грозном, завершилась со счетом 5:1 в пользу сине-бело-голубых. Автором всех забитых мячей команды Сергея Семака стал нападающий Матео Кассьерра, оформивший пента-трик.

«Комментарии читателей, болельщиков о том, что «Ахмат» не особо хотел играть и не сопротивлялся? Тут можно сказать только одно: так матчи не сдаются. С таким-то счетом! Ну вы о чем? Это же дикость! Как вообще такое возможно? Сейчас легионеров много в команде, такую историю не спрячешь. Да и это не первое подобное поражение «Ахмата». А как тогда быть с 1:7 от «Балтики»? Так тогда везде можно искать какой-то заговор... Потеря концентрации, недонастрой. Все вместе взятое», — сказал Орлов «СЭ».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка. «Ахмат» идет 10-м (35).

В следующем туре петербуржцы на своем поле сыграют против «Ростова», а команда из Грозного проведет выездную встречу с «Факелом». Оба матча пройдут 25 мая.