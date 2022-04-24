«Лацио» — «Милан»: где смотреть матч серии А 24 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
«Милан» после победы «Интера» над «Ромой» откатился на второе место в чемпионате Италии, но постарается вернуть упущенное в игре 34-го тура против «Лацио». Встреча состоится 24 апреля 2022 года на «Стадио Олимпико» и начнется в 21.45 мск. В прямом эфире за битвой Ибрагимовича и Иммобиле можно будет проследить на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».
Вы удивитесь, но играющий в гостях «Милан» — фаворит встречи. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ решили, что оптимальный коэффициент на победу вице-лидера серии А — 2.45, вероятность успеха — 40%. Шансы идущего шестым «Лацио» оценены котировкой 3.00 (33%). Самая высокая ставка — на ничью, 3.50 (27%).
Лациале в последние пару лет не слишком часто обыгрывали «Милан», но если представить, что это произойдет в предстоящем матче, то ставка в 1000 рублей принесет счастливчику аж 3000 рублей.
Вероятно, встреча получится довольно результативной. Во-первых, невысок коэффициент на «обе забьют» (1.77); во-вторых, котировка на тотал больше 2,5 гола ниже (1.88), чем на тотал меньше 2,5 мяча (1.98).
Соперникам, безусловно, есть за что бороться, и в случае каждой команды три очка могут очень здорово поправить положение в таблице. Так что на поле должно быть горячо, а это значит, что избежать пенальти (коэффициент 2.55) или удаления (3.55) будет непросто.
Хотя «Милан» — лидер по котировкам, наиболее вероятный точный счет — 1:1. Ставку на него можно оформить за 6.40. Далее в порядке возрастания идут 0:1 за 8.20 и 1:2 за 8.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
4
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0