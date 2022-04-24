«Милан» после победы «Интера» над «Ромой» откатился на второе место в чемпионате Италии, но постарается вернуть упущенное в игре 34-го тура против «Лацио». Встреча состоится 24 апреля 2022 года на «Стадио Олимпико» и начнется в 21.45 мск. В прямом эфире за битвой Ибрагимовича и Иммобиле можно будет проследить на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».

Вы удивитесь, но играющий в гостях «Милан» — фаворит встречи. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ решили, что оптимальный коэффициент на победу вице-лидера серии А — 2.45, вероятность успеха — 40%. Шансы идущего шестым «Лацио» оценены котировкой 3.00 (33%). Самая высокая ставка — на ничью, 3.50 (27%).

Лациале в последние пару лет не слишком часто обыгрывали «Милан», но если представить, что это произойдет в предстоящем матче, то ставка в 1000 рублей принесет счастливчику аж 3000 рублей.

Вероятно, встреча получится довольно результативной. Во-первых, невысок коэффициент на «обе забьют» (1.77); во-вторых, котировка на тотал больше 2,5 гола ниже (1.88), чем на тотал меньше 2,5 мяча (1.98).

Соперникам, безусловно, есть за что бороться, и в случае каждой команды три очка могут очень здорово поправить положение в таблице. Так что на поле должно быть горячо, а это значит, что избежать пенальти (коэффициент 2.55) или удаления (3.55) будет непросто.

Хотя «Милан» — лидер по котировкам, наиболее вероятный точный счет — 1:1. Ставку на него можно оформить за 6.40. Далее в порядке возрастания идут 0:1 за 8.20 и 1:2 за 8.90.