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Сегодня, 19:15

«Лацио» — «Милан»: где смотреть матч серии А 24 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Лацио» — «Милан» 24 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Чиро Иммобиле, «Лацио».
Фото Global Look Press

«Милан» после победы «Интера» над «Ромой» откатился на второе место в чемпионате Италии, но постарается вернуть упущенное в игре 34-го тура против «Лацио». Встреча состоится 24 апреля 2022 года на «Стадио Олимпико» и начнется в 21.45 мск. В прямом эфире за битвой Ибрагимовича и Иммобиле можно будет проследить на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 34-й тур
24 апр, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Милан

Вы удивитесь, но играющий в гостях «Милан» — фаворит встречи. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ решили, что оптимальный коэффициент на победу вице-лидера серии А — 2.45, вероятность успеха — 40%. Шансы идущего шестым «Лацио» оценены котировкой 3.00 (33%). Самая высокая ставка — на ничью, 3.50 (27%).

Лациале в последние пару лет не слишком часто обыгрывали «Милан», но если представить, что это произойдет в предстоящем матче, то ставка в 1000 рублей принесет счастливчику аж 3000 рублей.

Вероятно, встреча получится довольно результативной. Во-первых, невысок коэффициент на «обе забьют» (1.77); во-вторых, котировка на тотал больше 2,5 гола ниже (1.88), чем на тотал меньше 2,5 мяча (1.98).

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Соперникам, безусловно, есть за что бороться, и в случае каждой команды три очка могут очень здорово поправить положение в таблице. Так что на поле должно быть горячо, а это значит, что избежать пенальти (коэффициент 2.55) или удаления (3.55) будет непросто.

Хотя «Милан» — лидер по котировкам, наиболее вероятный точный счет — 1:1. Ставку на него можно оформить за 6.40. Далее в порядке возрастания идут 0:1 за 8.20 и 1:2 за 8.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Милан
0
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ЦСКА — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 24 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 3 : 2
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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