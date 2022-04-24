Краснодарскому клубу практически некем играть.

В 26-м туре чемпионата России в Краснодаре одноименная команда примет лидера турнира, санкт-петербургский «Зенит». Игра состоится на стадионе «Краснодар» 25 апреля 2022 года и начнется в 19.00 мск. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 25 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не удивили: фаворит встречи — «Зенит». На победу команды Сергея Семака можно поставить за скромный коэффициент 1.44 (69% вероятности). В то же время возможный успех хозяев оценен сокрушительными 7.20 (13%). На ничью значение усредненно — 4.90 (18%).

«Зенит» стремится к чемпионству, а «Краснодар» уже больше месяца играет без легионеров в ослабленном составе, но благодаря заряженности и духу хозяева могут вырвать очки. Верите, что «Краснодар» не проиграет? На 1Х можно поставить за 2.90, а на победу команды Галицкого с форой (+1.5) — за 1.77.

Аналитики ожидают вполне результативный матч вроде того, который «Зенит» провел на неделе в БЕТСИТИ Кубке России против «Алании» (2:2). Тотал больше трех голов заряжен за 1.90, на тотал меньше коэффициент такой же.

Будущие соперники приучили болельщиков, что матчи с их участием заканчиваются голами и в те и в другие ворота (устраивали «обе забьют» в восьми играх подряд). На то, что очередная встреча завершится обоюдными голами, можно поставить за 1.77.

В матче с «Аланией» «Зенит» пробил сразу семь пенальти, правда, в послематчевой серии. Будет ли хоть один назначен в игре против «Краснодара». Возможно, поэтому на котировку 2.35 что-то закинуть да стоит.

«Краснодар» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 26-го тура РПЛ 25 апреля 2022 года

После того как иностранцы укатили из «Краснодара», казалось, что клуб развалится на месте. Но этого не произошло, и даже больше — «быки» выиграли несколько матчей, в том числе у «Спартака». Но спад все же был неминуем: в последних трех матчах краснодарцы потерпели два поражения — от «Динамо» и «Крыльев Советов». Причем крылышки переиграли соперника по всем показателям.

Больше всего у «Краснодара» страдает атака. Кажется, еще недавно клуб с юга России был одним из самых результативных в стране, а теперь он выжимает голы только по праздникам. На то, что хозяева не пробьют «Зенит», коэффициент 2.36.

«Зениту» наверняка обидно было вылететь из Кубка, тем более мяч, который перевел игру в серию пенальти, команда пропустила на третьей добавленной минуте. Но ничего уже не изменить, и надо полностью сосредоточиться на чемпионате страны, чтобы достичь того, что уже почти в руках, — поднять трофей. Матчей осталось мало, «Динамо» поджимает, но встреча против «Краснодара» остается самой опасной в календаре (да, там еще есть «Спартак», но так ли он страшен сейчас?). Питерцы будут настроены только на три очка, причем постараются забить побольше, чтобы не допустить такой же осечки, как случилась в Грозном.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Зенит»

«Краснодар» играет на износ практически одним и тем же составом. Команде нужно подкрепление, но взять его банально неоткуда. Этот момент сыграет очень важную роль в матче с «Зенитом», у которого огромная и мощная скамейка. Конечно же, сыграет не в пользу хозяев.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.64.