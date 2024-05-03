УЕФА увеличил размер заявки на Евро-2024 до 26 футболистов

Исполнительный комитет УЕФА принял решение увеличить допустимый лимит игроков в составе национальных команд, участвующих в Евро-2024, сообщается на официальном сайте спортивной организации.

Теперь сборные могут включать в заявку до 26 футболистов. Ранее максимальный состав команд составлял 23 игрока.

Отмечается, что в соответствии с регламентом соревнований окончательные списки команд на Евро-2024 должны быть представлены руководящему органу европейского футбола до 7 июня, за семь дней до начала турнира.

Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.