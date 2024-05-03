«Мне не стыдно смотреть в глаза болельщикам «Пари НН»!» Первое интервью Юрана после отставки

Сергей Юран дал интервью «СЭ», в котором подвел итоги своей работы в «Пари НН».

Пенальти на Сарвели? В ворота «Спартака» такой не поставили!

— В среду вы простились с командой. Как все прошло?

— Стандартная процедура. Поблагодарили друг друга за работу, особенно за хорошую первую часть. Сказал парням, что нормально потрудились. Как-то так.

— Что вам игроки ответили?

— Да все довольно быстро прошло. У игроков уже была запланирована тренировка. Не хотелось их надолго отвлекать. Им же надо готовиться к заключительным матчам сезона. Недолгая беседа. Весь наш тренерский штаб поблагодарил ребят.

— После финального свистка матча с «Ахматом» (1:5) было предчувствие, что это ваша последняя игра на посту главного тренера «Пари НН»?

— Да нет. Не было никакого такого чувства. Это футбол. Он состоит из побед и поражений, ничейных результатов. Да, проиграли, опустились на одну строчку вниз — на 11-е место. Это уже потом, когда прилетел в Москву, начала появляться информация...

— Что случилось с командой во втором тайме в Грозном?

— Не забывайте, что с 55-й минуты мы играли в меньшинстве. За вторую желтую удалили Боженова. Ну и допустили довольно простые ошибки. Детские. И при втором голе, и потом. При всем уважении, на таком уровне так ошибаться нельзя. Да и у «Ахмата» многое стояло на кону. Сказались наши кадровые проблемы. Недобрали мы футболистов в зимнее трансферное окно. Два человека у нас травмированы — Майга и Марадишвили. Всем в Грозном играть непросто. А когда у тебя на одного человека меньше... Да и обойма небольшая.

— А вы не думаете, что команда психологически надломилась после матча с «Локо», в котором «Пари НН» пропустил три мяча в концовке и уступил?

— Мы же не в недельном цикле находились до матча с «Ахматом». Играли через два дня на третий. Ну и, естественно, такие поражения, как от «Локомотива», сразу же из головы не выбрасываются. Вели 2:0... Хотя уступили, в том числе и из-за непонятного пенальти в наши ворота.

— Наступ Живоглядова на ногу Сарвели?

— Да. Потом же уважаемый эксперт, бывший судья Сергей Лапочкин все четко сказал! Помните матч на Кубок между «Спартаком» и «Локомотивом»? Точно такой же эпизод. Но в ворота красно-белых пенальти не назначили. А мы — Нижний. Нас можно так наказывать на 92-й минуте...

Но был же еще и эпизод на 96-й. Разве там не было фола на Шнапцеве в чужой штрафной? Разве его не заваливали? Тоже все очевидно.

— После матча с «Краснодаром» у вас также возникли вопросы к арбитрам...

— Ну я же всегда против двойных стандартов. Почему к грандам одно отношение, а к Нижнему другое? Возвращаясь к пенальти на Сарвели, вы допускаете, что такой 11-метровый назначили бы в ворота «Спартака»? Какой-то наступ Живоглядова на ногу соперника рассмотрели... Не знаю...

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зимой даже думал: не будет новичков — уйду

— Трехматчевая дисквалификация Гоцука оказалась для вашей команды роковой?

— А других футболистов, которые могли безболезненно заменить Кирилла, у меня, увы, не было. Да, есть молодой Глущенков. Несомненно, парень талантливый, поиграл уже в Белоруссии. Но все же приходит с опытом. Нужно время... А Майга? У нас был один такой полузащитник-разрушитель, оборонительного плана. Я же его осенью берег, когда он висел на карточках.

— В смысле — берегли?

— Не ставил его на игры со «Спартаком», ЦСКА. Потому что понимал: Майга нужен нам в других матчах, против других соперников, где у нас больше шансов взять очки. Во встрече с «Оренбургом» Мамаду, к сожалению, получил тяжелую травму. И кем его менять? В теории есть Каккоев. Но вы же понимаете, что он не может компенсировать Майга. Трошечкин играл опорника в «Ахмате». Но, опять же, все-таки не тот уровень. Нет, я сейчас без претензий. Парни — молодцы, старались. Выкладывались. Но мы же говорим об РПЛ.

— Впереди без перешедшего в «Ференцварош» Севикяна моменты создавались с трудом.

— Зимой я давал большое интервью, в котором подчеркнул: «Пари НН» необходимо усиливаться. Мол, ничего еще не решено, и весна получится тяжелой. При этом тогда я, понятное дело, не знал, что из-за травм команда потеряет Майга и Марадишвили, а из-за дисквалификации — Гоцука. И в этих позициях мы просели. Что касается креатива, то тоже нужно было приобретать соответствующих игроков. Говорил, что надо пополниться как минимум четырьмя квалифицированными исполнителями. Ну, что поделать... Видите, как все пошло. С другой стороны, это тоже полезный опыт. Все идет в копилку. Не скрою, зимой даже задумывался: если не будет качественных новичков, возможно, даже придется уйти.

— Что вас удержало?

— Останавливало то, что уже был пройден с командой определенный путь, проделана работа. Мне было комфортно тренировать и жить в Нижнем Новгороде. Все условия: база, инфраструктура. Великолепные болельщики. Хороший контакт с руководством.

Хотя, знай я заранее про травмы Майга, Марадишвили и о красной карточке Гоцука, думаю, принял бы то радикальное решение. В итоге остался. На флажке взяли Кучаева, Марадишвили. Да, последние полгода ребята мало играли. Однако понимал, что у них есть определенные качества, что могут нам помочь. В общем, усилились в соответствии с финансовыми возможностями клуба. «Пари НН» живет строго в рамках своего бюджета.

— Слышали эмоциональный монолог Игоря Корнеева на телевидении, суть которого сводилась к тому, что «Пари НН» вообще толком не усилился зимой?

— Игорь играл в футбол на высоком уровне. Был тренером сборной России. Да не только он, многие эксперты завались вопросом: почему все усиливаются, а Нижний — нет? На что рассчитывают в «Пари НН»? Наверное, только «Факел» скромно выступил на трансферном рынке. А остальные? Некоторые клубы, что называется, составы меняли. «Балтика». А «Ростов»? Великолепная команда. И то Карпин понимает, что нужны качественные новички. Дончане взяли Роналдо, который весной забил четыре мяча, отдал две результативные передачи в РПЛ. Да, потратились, но без этого никуда. «Оренбург», например, арендовал Томпсона. И вот тогда я уже начал не в колокольчики звонить, а бить в колокола. Мол, смотрите, как ведут себя другие клубы на рынке? Я свою позицию обозначил. Но...

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мне не стыдно. Оставил Нижний на 11-м месте

— В целом как бы оценили период своей работы в «Пари НН»?

— Мне за него не стыдно. В прошлом сезоне решили задачу — сохранили прописку в РПЛ. Я же обещал. И сейчас буквально за два дня до игры с «Ахматом» сказал болельщикам, что мы однозначно останемся в элитном дивизионе. К сожалению, не получилось доработать. Однако команду оставил на 11-м месте. Это не зона вылета, не зона стыков. Конечно, раз я остался зимой в «Пари НН», то с себя ответственность за неудачную серию тоже не снимаю. Но были и объективные причины поражений, о которых сказал выше.

Если окажусь в Нижнем Новгороде, считаю, смогу прямо смотреть в глаза болельщикам. Мне перед ними не стыдно. Мы до зимней паузы находились в десятке. Это тоже показатель. Я же парням говорил, что в первой части сезона надо все из себя вытащить, показать максимальный результат, на который они способны. Нам это удалось. Многие же специалисты писали, что «Пари НН» «взрывает» РПЛ. Но чтобы удержаться на позициях и даже подняться, без усиления никуда. Молодежь — это хорошо, но все-таки завтрашний день. А надо думать о здесь и сейчас.

Вообще очень непросто провести весь чемпионат стабильно. «Динамо» весной потерпело три поражения кряду. Сейчас «Зенит» проиграл «Рубину», а потом бело-голубым. У «Факела» неудачная серия из четырех матчей. Никто от спадов не застрахован. У кого-то небольшая ямка, у кого-то чуть глубже. Нас подкосили травмы. Но и то я глобальной проблемы не видел.

— Вот как?

— Да. Был уверен, что в любом случае начнем набирать очки. Про зону вылета и стыки мы с ребятами даже не думали. Повторюсь, за эту работу мне не стыдно! С руководством «Пари НН» мы нормально расстались. Остались в хороших отношениях.

— Ваши ближайшие планы?

— Сейчас немного дома побуду, домашними делами займусь. Но вообще настроен найти работу до начала следующего сезона. Вы же понимаете, тренерство — это как наркотик. Без него уже никуда.