Немец Зайдлер стал первым в утешительном финале одиночек на Олимпиаде
03:36
Немец Оливер Зайдлер показала лучший результат в утешительном финале одиночек на Олимпийских играх в Токио. Его результат — 6 минут 44,44 секунды.
Итальянец Дженнаро Альберто ди Мауро стал вторым, а замкнул тройку канадец Тревор Джонс.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Мужчины
Одиночка
Финал B
1. Оливер Зайдлер (Германия) — 6.44,44
2. Дженнаро Альберто ди Мауро (Италия) — 6.47,38
3. Тревор Джонс (Канада) — 6.48,51
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