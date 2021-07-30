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Немец Зайдлер стал первым в утешительном финале одиночек на Олимпиаде

03:36

Немец Оливер Зайдлер показала лучший результат в утешительном финале одиночек на Олимпийских играх в Токио. Его результат — 6 минут 44,44 секунды.

Итальянец Дженнаро Альберто ди Мауро стал вторым, а замкнул тройку канадец Тревор Джонс.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Мужчины

Одиночка

Финал B

1. Оливер Зайдлер (Германия) — 6.44,44

2. Дженнаро Альберто ди Мауро (Италия) — 6.47,38

3. Тревор Джонс (Канада) — 6.48,51

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Евгений Козинов все материалы автора

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