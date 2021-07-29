Вязовкин вышел в финал одиночек на Олимпийских играх
05:21
Российский гребец Александр Вязовкин показал третий результат в своем заезде на Олимпийских играх в Токио. Его время — 6 минут 44,56 секунды. Таким образом, он пробился в финал.
В полуфинальном заезде первое место занял грек Стефанос Нтускос — 6.41,61. Второе место занял датчанин Сверри Нильсен — 6.44,00.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Мужчины
Одиночка
Полуфинал
Второй заезд
1. Стефанос Нтускос (Греция) — 6.41,61
2. Сверри Нильсен (Дания) — 6.44,00
3. Александр Вязовкин (Россия) — 6.44,56
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