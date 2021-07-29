Вязовкин вышел в финал одиночек на Олимпийских играх

Российский гребец Александр Вязовкин показал третий результат в своем заезде на Олимпийских играх в Токио. Его время — 6 минут 44,56 секунды. Таким образом, он пробился в финал.

В полуфинальном заезде первое место занял грек Стефанос Нтускос — 6.41,61. Второе место занял датчанин Сверри Нильсен — 6.44,00.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Мужчины

Одиночка

Полуфинал

Второй заезд

1. Стефанос Нтускос (Греция) — 6.41,61

2. Сверри Нильсен (Дания) — 6.44,00

3. Александр Вязовкин (Россия) — 6.44,56