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Суворова: «Пракатень по силам завоевать золото в гребле на следующих Играх»

14:34
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Вице-президент Федерации гребного спорта Петербурга Светлана Суворова заявила, что россиянка Анна Пракатень в финальном заплыве олимпийских соревнований по академической встретилась с очень опытной соперницей.

«Все хотели, чтобы она (Пракатень) была первой, но она достойно прошла эту дистанцию, она соревновалась с сильнейшей спортсменкой из Новой Зеландии, которая принимала участие в четырех Олимпиадах, очень опытная спортсменка, она уже знала технику прохождения Анны, а наша спортсменка ранее не встречалась с Эммой Туигг, которая поняла, что Анна сразу не уходит, идет примерно пятая со старта и потом обгоняет, она, конечно, уже потом не пустила Пракатень. Но я думаю, что следующую Олимпиаду Аня уже сможет выиграть, у нее есть все шансы, а теперь еще и опыт», — цитирует Суворову ТАСС.

Пракатень стала второй в соревнованиях одиночек, уступив первому месту 3,42 секунды. Золотую медаль в этой дисциплине выиграла Эмма Твигг из Новой Зеландии. Она установила новый олимпийский рекорд — 7 минут 13,97 секунды.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12025391

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Виктория Кравченко все материалы автора

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