Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью МИЦ «Известия» отреагировал на резкие слова американской гребчихи Меган Калмо. Он призналась, что ей было неприятно наблюдать за успехом сборной России в академической гребле на Олимпиаде в Токио.

— Удивляться здесь нечему. Американская спортсменка просто повела себя как жлобиха. По большому счету не все люди воспитаны, и не все люди нормальны. Я искренне надеюсь, что это позиция не всех американцев, а позиция только лишь злобной бабищи. Я очень надеюсь, что успехов у нее точно не будет, потому что злость — она не пробуждает ничего хорошего, если она хочет показать свое превосходство — пускай показывает в спорте, а не оскорбляя людей. Наши спортсмены на это не отреагировали, показывая, что наши люди ведут себя достойно, а она себя просто ведет как кусок дерьма.

— Есть мнение, что она жертва американской антироссийской пропаганды.

— Американка — жертва отсутствия собственных мозгов. И правильного отношения к своим соперникам, к тем, кто вместе с ней участвует в Олимпийских играх. Она просто не усвоила главный принцип Олимпиады — дух борьбы, благородной борьбы, и чтобы люди вели себя достойно. Выступая за страну — нужно уметь выражать свои слова. Я уверен, что у нее на родине такой поступок не поддержат.

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская стали вторыми в соревновании парных двоек на Олимпийских играх в Токио.