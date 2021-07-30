Новозеландцы завоевали золотые медали в восьмерках на Олимпиаде в Токио
04:37
Новозеландские гребцы показали лучший результат в соревновании восьмерок на Олимпийских играх в Токио. Они преодолели дистанцию за 5 минут 24,64 секунды.
Вторыми стали немцы с результатом 5 минут 25,6 секунды. Замкнули тройку британцы, преодолевшие дистанцию за 5 минут 25,73 секунды.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Мужчины
Восьмерка
Финал
1. Новая Зеландия — 5.24,64
2. Германия — 5.25,60
3. Великобритания — 5.25,73
4. США — 5.26,75
5. Нидерланды — 5.27,96
6. Австралия — 5.36,23
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