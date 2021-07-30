Новозеландцы завоевали золотые медали в восьмерках на Олимпиаде в Токио

Новозеландские гребцы показали лучший результат в соревновании восьмерок на Олимпийских играх в Токио. Они преодолели дистанцию за 5 минут 24,64 секунды.

Вторыми стали немцы с результатом 5 минут 25,6 секунды. Замкнули тройку британцы, преодолевшие дистанцию за 5 минут 25,73 секунды.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Мужчины

Восьмерка

Финал

1. Новая Зеландия — 5.24,64

2. Германия — 5.25,60

3. Великобритания — 5.25,73

4. США — 5.26,75

5. Нидерланды — 5.27,96

6. Австралия — 5.36,23