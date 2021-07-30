Нтускос стал олимпийским чемпионом в соревновании одиночек, Вязовкин — 5-й
03:54
Грек Стефанос Нтускос выиграл финальный заезд одиночек на Олимпийских играх в Токио. Он преодолел дистанцию за 6 минут 40,45 секунды.
Серебряную медаль выиграл норвежец Кьетиль Борш — 6.41,66. Замкнул тройку лучших хорват Дамир Мартин — 6.42,58.
Российский гребец Александр Вязовкин пришел на финиш пятым. Его результат — 6 минут 49,09 секунды.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Мужчины
Одиночка
Финал
1. Стефанос Нтускос (Греция) — 6.40,45
2. Кьетиль Борш (Норвегия) — 6.41,66
3. Дамир Мартин (Хорватия) — 6.42,58
4. Сверри Нильсен (Дания) — 6.42,73
5. Александр Вязовкин (Россия) — 6.49,09
6. Миндаугас Гришконис (Литва) — 6.57,60
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