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Нтускос стал олимпийским чемпионом в соревновании одиночек, Вязовкин — 5-й

03:54
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Грек Стефанос Нтускос выиграл финальный заезд одиночек на Олимпийских играх в Токио. Он преодолел дистанцию за 6 минут 40,45 секунды.

Серебряную медаль выиграл норвежец Кьетиль Борш — 6.41,66. Замкнул тройку лучших хорват Дамир Мартин — 6.42,58.

Российский гребец Александр Вязовкин пришел на финиш пятым. Его результат — 6 минут 49,09 секунды.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Мужчины

Одиночка

Финал

1. Стефанос Нтускос (Греция) — 6.40,45

2. Кьетиль Борш (Норвегия) — 6.41,66

3. Дамир Мартин (Хорватия) — 6.42,58

4. Сверри Нильсен (Дания) — 6.42,73

5. Александр Вязовкин (Россия) — 6.49,09

6. Миндаугас Гришконис (Литва) — 6.57,60

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Евгений Козинов все материалы автора

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