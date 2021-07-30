Анна Пракатень: «После финиша заплакала от радости за серебро»

Серебряный призер Олимпийских игр в женской одиночке Анна Пракатень рассказала о своем выступлении. Она стала второй в соревнованиях одиночек, уступив первому месту 3,42 секунды.

«Этот сезон для меня лучший в карьере — все, о чем я могу мечтать. Это наши Олимпийские игры! Я села в одиночку только полгода назад, так решил тренер. Это получилось вообще случайно. Даже не знаю, может, мне надо было пройти свой путь в крупных экипажах, чтобы сейчас стоять здесь и радоваться серебру. С новозеландкой я никогда раньше не гонялась. Была очень рада с ней соревноваться, она легенда. Да, наверное, если бы я со старта не дала ей такого отрыва, можно было бы побороться за золото. Но, с другой стороны, кто знает, можно было и запаниковать. Я решила придерживаться своей тактики. Что могла — я сделала. После финиша заплакала от радости. Очень тяжелый был сезон, и последние метры тоже дались очень сложно», — сказала Пракатень.