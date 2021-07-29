Олимпиада-2020: академическая гребля 30 июля, время начала и где смотреть прямую трансляцию

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх будут разыграны 4 комплекта наград в академической гребле. В финалах заездов одиночек Россию представят Анна Пракатень и Александр Вязовкин. Трансляция на канале «Россия 1» и на сайте «Смотрим.ру» — начало в 02.40 (мск).

03:30. Женщины. Одиночка. Финал

03:40. Мужчины. Одиночка. Финал

04:00. Женщины. Восьмерка. Финал

04:30. Мужчины. Восьмерка. Финал

Золото для России в бассейне и финалы на корте: главные события 30 июля на Олимпиаде