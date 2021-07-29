Пракатень выиграла полуфинальный заезд одиночек на Олимпиаде
04:40
Россиянка Анна Пракатень вышла в финал соревнований одиночек на Олимпийсих играх в Токио. Она преодолела дистанцию за 7 минут 23,61 секунды.
Второе место заняла швейцарка Янина Гмелин — 7.25,80. Замкнула тройку китаянка Цзян Янь — 7.27,30.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Женщины
Одиночка
Полуфинал
1-й заезд
1. Анна Пракатень (Россия) — 7.23,61
2. Янина Гмелин (Швейцария) — 7.25,80
3. Цзян Янь (Китай) — 7.27,30
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