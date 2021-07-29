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Пракатень выиграла полуфинальный заезд одиночек на Олимпиаде

04:40
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Россиянка Анна Пракатень вышла в финал соревнований одиночек на Олимпийсих играх в Токио. Она преодолела дистанцию за 7 минут 23,61 секунды.

Второе место заняла швейцарка Янина Гмелин — 7.25,80. Замкнула тройку китаянка Цзян Янь — 7.27,30.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Женщины

Одиночка

Полуфинал

1-й заезд

1. Анна Пракатень (Россия) — 7.23,61

2. Янина Гмелин (Швейцария) — 7.25,80

3. Цзян Янь (Китай) — 7.27,30

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Евгений Козинов все материалы автора

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