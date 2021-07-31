Россияне хейтят американскую гребчиху Калмо в Instagram после нового сообщения про допинг

Американская гребчиха Меган Калмо опубликовала в Instagram сообщение, в котором отметила, что, несмотря на гневные сообщения, не поменяла своего мнения в отношении допинга.

Американская гребчиха в четверг, 29 июля, написала в Twitter, что ей было неприятно наблюдать за успехом сборной России в академической гребле на Олимпиаде в Токио, и что российских спортсменов не должно быть Играх.

«Привет! Я все еще здесь. Последние несколько дней была очень занята в связи с возвращением в США, — написала Калмо в Instagram. — Многие спрашивали, как у меня дела. Все хорошо. Мне польстило, что мое мнение волнует так много людей. Большое спасибо всем моим новым друзьям, которые потратили время, чтобы написать мне ненавистные сообщения.

Те, кто меня знают, скажут, что никакие оскорбления и издевательства не заставят меня отказаться от своих слов. Я все также продолжаю выступать за целостность спорта, честь и чистоту партнеров по команде и других спортсменов.

Вы не измените мою точку зрения и не докажете, что допинг это нормально. Вы никогда не заставите меня сомневаться в том, что наши войны заслуживают поддержки. Никогда. Даже если придется выдержать армию интернет-троллей. Я приму это".

Примечатльно, что у этого поста почти 2 тысячи комментарий. Большинство из них на русском языке и в издевательском тоне.

Вот некоторые из них

naddi7gorlova: «На фото мужчина. Без допинга, разумеется, конешноконешно».

marina_ocean.jpg: «Продолжаем разговор? Меган, ты хоть поняла всю свою неправоту?»

steshenko_artem: «Вот скажи мне, американец, в чём сила? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней!».

a_liy_a_07 20 : «Полностью соответствует своей фамилии».

gregorysht: «Ой раскудахталась, но все равно наши выступали. Старуха».

dimitrievyurik68: «Зачем вы оскорбляете российских спортсменов?».

evgeny19.79: «А не пошла бы ты к не хорошей маме хлебать щи с м***».

max_anosoff: «Не смешно?Не поняли? Это Россия!».

deleyans: «Ужас, она на девушку вообще не тянет. Жуть».

da.lifebook: «Я из Казахстана, зашел почитать вас, россияне».

rusland12: «Твое место в стойле».

mmarsel90: «Что не видно извинений Маша, думаешь сказала и забыла нет, ждем извинений!».

slavikk_sh: «Ты позор мирового спорта, тебя обошли справедливо, а ты, как и твоя Америка всеми способами пытаетесь заполучить что-то, позор тебе. Ты не достойная спортсменка, да еще и слабая».