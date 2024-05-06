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Худший сезон ЦСКА в истории РПЛ. Армейцы упустили очередную победу, теперь — над «Рубином»

ЦСКА и «Рубин» разошлись миром в матче РПЛ
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) и Юрий Дюпин («Рубин»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Армейцы в этом сезоне не наберут даже 50 очков.
Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Рубин

«Рубин» может наслаждаться концовкой сезона: команда Рахимова вовремя сделала рывок и избежала рубки за выживание, в которую оказалась втянута почти половина лиги. Особого лоска весне казанцев добавила победа в Петербурге. Хотя кто только в последних турах не отбирает очки у участников золотой гонки.

ЦСКА наслаждаться нечем. В чемпионате армейцы побеждают очень редко и идут на худший сезон за последние 20 с лишним лет. Но зато есть шанс второй год подряд сыграть в главном кубковом матче в «Лужниках». Для этого на следующей неделе надо обыгрывать в Петербурге «Зенит». Это, безусловно, главный матч для красно-синих на данном этапе.

В центре внимания перед этой игрой оказался защитник ЦСКА Агапов. Он и приз лучшему игроку команды в апреле получил, и героем программки стал. Контекст простой: Илья — воспитанник «Рубина», и Бердыев в свое время прочил ему большое будущее. Пару лет назад, когда Агапов даже не проходил в состав «Спартака-2», казалось, что Курбан Бекиевич погорячился, но теперь, судя по всему, это самое будущее настало.

Игорь Акинфеев&nbsp;&mdash; Мирлинд Даку. ЦСКА сыграл вничью с «Рубином». Онлайн-трансляция матча

Игра в первом тайме никаких сюрпризов не преподнесла. «Рубин» избрал свою излюбленную оборонительную модель, рассчитывая на контратаки, стандарты и монструозного Даку. ЦСКА нужно было вскрывать казанский заслон, и армейцы этот вызов приняли: несколько раз проходили хорошие забросы за спину защитникам, впереди шустрил Файзуллаев, бил головой на стандарте Роша, продавливал Заболотный, однажды издали здорово приложился Гайич. И едва не состоялся ответ на изобретательный гол, который накануне пяткой забил динамовец Тюкавин: Давила после прострела Келлвена переправлял мяч в ворота пятой точкой. Шедевр не состоялся — защитник вынес мяч с ленточки.

Игровое преимущество ЦСКА в итоге обернулось голом «Рубина». Келлвен безалаберно сыграл в своей штрафной, потерял мяч, и гости за это наказали. Забил 19-летний Рожков. Правда, бразилец моментально отмазался за свой привоз ассистом — после его подачи Файзуллаев буквально внес мяч в ворота.

Во втором тайме такого превосходства у ЦСКА не было, даже во владении мячом. «Рубин» отодвинул игру от своих ворот и моментами даже острее смотрелся в атаке. Но тут сработали замены Федотова: в голевой атаке приняли участие все вышедшие на замену — и Глебов, и Мусаев, и сыгравший в завершении Чалов. В этом моменте неудачно действовал Безруков: выиграл верховую борьбу, но скинул мяч в центр штрафной прямо на форварда соперника. Столько навалилось на полузащитника «Рубина» в последнее время...

Преимущество в один мяч за 15 минут до конца в этом сезоне ничего ЦСКА не гарантирует. Скорее наоборот: армейцы упустили больше двух десятков очков, ведя в счете. И вот это произошло снова. Первым звоночком стал гол Безрукова, отмененный из-за игры рукой. Но «Рубин» на этом не остановился, и в компенсированное время Даку забил легальный мяч. Отметим здесь и замены Рахимова: в атаке приняли участие вышедшие с лавки Иванов и Ломовицкий.

Концовка могла получиться не хуже, чем накануне выдали «Динамо» с «Сочи», но Дюпин потащил удар Облякова, а удар Даку на исполнение не получился точным. 2:2 — еще один отличный результат для «Рубина».

После этой ничьей стало ясно, что ЦСКА в этом чемпионате не наберет даже 50 очков. Такого не было во всей истории РПЛ, с 2002 года. Теперь этот сезон можно официально назвать худшим для армейцев в РПЛ. Но есть еще шанс второй год подряд взять Кубок — это могло бы спасти ситуацию.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
4
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 1 : 1
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 1 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

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Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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