Худший сезон ЦСКА в истории РПЛ. Армейцы упустили очередную победу, теперь — над «Рубином»
«Рубин» может наслаждаться концовкой сезона: команда Рахимова вовремя сделала рывок и избежала рубки за выживание, в которую оказалась втянута почти половина лиги. Особого лоска весне казанцев добавила победа в Петербурге. Хотя кто только в последних турах не отбирает очки у участников золотой гонки.
ЦСКА наслаждаться нечем. В чемпионате армейцы побеждают очень редко и идут на худший сезон за последние 20 с лишним лет. Но зато есть шанс второй год подряд сыграть в главном кубковом матче в «Лужниках». Для этого на следующей неделе надо обыгрывать в Петербурге «Зенит». Это, безусловно, главный матч для красно-синих на данном этапе.
В центре внимания перед этой игрой оказался защитник ЦСКА Агапов. Он и приз лучшему игроку команды в апреле получил, и героем программки стал. Контекст простой: Илья — воспитанник «Рубина», и Бердыев в свое время прочил ему большое будущее. Пару лет назад, когда Агапов даже не проходил в состав «Спартака-2», казалось, что Курбан Бекиевич погорячился, но теперь, судя по всему, это самое будущее настало.
Игра в первом тайме никаких сюрпризов не преподнесла. «Рубин» избрал свою излюбленную оборонительную модель, рассчитывая на контратаки, стандарты и монструозного Даку. ЦСКА нужно было вскрывать казанский заслон, и армейцы этот вызов приняли: несколько раз проходили хорошие забросы за спину защитникам, впереди шустрил Файзуллаев, бил головой на стандарте Роша, продавливал Заболотный, однажды издали здорово приложился Гайич. И едва не состоялся ответ на изобретательный гол, который накануне пяткой забил динамовец Тюкавин: Давила после прострела Келлвена переправлял мяч в ворота пятой точкой. Шедевр не состоялся — защитник вынес мяч с ленточки.
Игровое преимущество ЦСКА в итоге обернулось голом «Рубина». Келлвен безалаберно сыграл в своей штрафной, потерял мяч, и гости за это наказали. Забил 19-летний Рожков. Правда, бразилец моментально отмазался за свой привоз ассистом — после его подачи Файзуллаев буквально внес мяч в ворота.
Во втором тайме такого превосходства у ЦСКА не было, даже во владении мячом. «Рубин» отодвинул игру от своих ворот и моментами даже острее смотрелся в атаке. Но тут сработали замены Федотова: в голевой атаке приняли участие все вышедшие на замену — и Глебов, и Мусаев, и сыгравший в завершении Чалов. В этом моменте неудачно действовал Безруков: выиграл верховую борьбу, но скинул мяч в центр штрафной прямо на форварда соперника. Столько навалилось на полузащитника «Рубина» в последнее время...
Преимущество в один мяч за 15 минут до конца в этом сезоне ничего ЦСКА не гарантирует. Скорее наоборот: армейцы упустили больше двух десятков очков, ведя в счете. И вот это произошло снова. Первым звоночком стал гол Безрукова, отмененный из-за игры рукой. Но «Рубин» на этом не остановился, и в компенсированное время Даку забил легальный мяч. Отметим здесь и замены Рахимова: в атаке приняли участие вышедшие с лавки Иванов и Ломовицкий.
Концовка могла получиться не хуже, чем накануне выдали «Динамо» с «Сочи», но Дюпин потащил удар Облякова, а удар Даку на исполнение не получился точным. 2:2 — еще один отличный результат для «Рубина».
После этой ничьей стало ясно, что ЦСКА в этом чемпионате не наберет даже 50 очков. Такого не было во всей истории РПЛ, с 2002 года. Теперь этот сезон можно официально назвать худшим для армейцев в РПЛ. Но есть еще шанс второй год подряд взять Кубок — это могло бы спасти ситуацию.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|2 : 1
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|1 : 1
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3